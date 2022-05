Un home entra en una cafeteria i demana un expresso descafeïnat. El cambrer li cobra dos euros. Al client li sembla massa car i, descontent, truca a la policia municipal. Els agents es personen al lloc i sanciones al propietari de l'establiment amb 1.000 euros. De totes maneres, la multa no és per haver cobrat la barbaritat de dos euros per un cafè sol, sinó perquè el preu no estava a la vista. Aquesta escena no és la d'un acudit. Va passar a Florència dilluns passat i no en un lloc qualsevol: al cafè Ditta Artigianale, regentat pel popular cafeter italià Francesco Sanapo.

Itàlia encara manté algunes restriccions per covid. En concret, la de consultar els menús dels restaurants, bars i cafeteries en format digital. Sanapo va optar per posar un codi QR, a través del qual es poden veure la carta i els preus. En canvi, al client insatisfet no li va semblar suficient i va denunciar que no apareixia a cap espai físic i a la vista, com sí que passava amb altres productes.

Exabruptes a Instagram

Sanapo no es va quedar de braços plegats. Ha guanyat diferents campionats de cafè a Itàlia i la seva fama el precedeix. Així com els seus seguidors. Per això, va penjar un vídeo a Instagram defensant la suprema qualitat dels seus cafès i, en conseqüència, que es reflectís al preu. El problema, assenyala, "és donar el valor just a les coses. Pagar un euro per un cafè no és sostenible". "El cafè que vaig servir procedeix d'una petita plantació a Chiapas, s'extreu de manera natural i va ser preparat amb molta professionalitat pels meus baristes", va argumentar, a la vegada que va demanar el seu "exabrupte" no quedi "en res".

L'expert cafeter ha pagat la multa i així ho mostra a Instagram. "No estic desil·lusionat per la multa, és justa, és correcte", diu, admetent l'error de no haver mostrat el preu del cafè. Pe`ro no se centra en la qüestió, sinó que arremet contra el client que va propiciar la polèmica.

"Aquest senyor ara se sent orgullós de si mateix, creient que ha donat una lliçó i que ha fet justícia, això no em quadra i espero sincerament que aquest vídeo li arribi d'alguna manera perquè pugui tenir l'oportunitat de conèixer-lo" ha advertit.

Les xarxes defensen al client

La controvèrsia ha anat 'in crescendo' els últims dies. S'ha traslladat als mitjans de comunicació, fins al punt que s'ha creat un debat nacional sobre la qualitat dels cafès que serveixen a Itàlia, la meca dels expressos. Els col·legues de professió han tancat files amb Sanapo.

Tot i això, el barista també ha vist com les xarxes socials se li giraven en contra i com una multitud d'usuaris defensaven al client descontent. Així, a les reaccions del seu vídeo a Instagram es poden llegir comentaris com "la multa és justa, dos euros és un robatori" i "Dos euros! És una broma?".