Sanció de 6.000 euros per confondre dos fèretres a l’aeroport del Prat

«¡Denunciïn, sisplau! Nosaltres ho hem aconseguit», demana Nidal Arbouch, amb una sentència a la mà. Fa cinc anys de la humiliació que va viure la seva família quan el magatzem de Swissport a l’aeroport del Prat de Barcelona va confondre el fèretre de la seva germana morta amb el d’una altra dona, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. És la segona vegada que el diari es fa ressò d’aquesta situació. Després de llegir el primer reportatge, Arbouch va voler explicar la seva història. «Estic convençuda que no som gaires afectats, però la gent prefereix callar i girar full abans que denunciar-ho», sentencia la dona. Ella ha aconseguit una indemnització de 6.000 euros. Els diners, diuen, els invertiran en la lluita contra el càncer, la malaltia que es va emportar massa aviat la seva germana.

«Va ser tot tan ràpid...», recorda la Nidal al parlar de la mort de la seva germana. Totes dues van viatjar de Tànger (el Marroc) a Barcelona al 1999 per començar una vida a Europa amb els seus pares. La Nidal tenia 9 anys, la Manal, la petita, 4. Al 2017 tenia 22 anys, estava acabant els estudis de Farmàcia i tenia una vida per endavant, però va desenvolupar un càncer gàstric que se la va emportar. «Se’l van diagnosticar el 15 de juliol del 2017 i va morir el 20 de novembre del mateix any», recorda la germana. Un procés duríssim, el d’acceptar la mort d’una filla i d’una germana a una edat tan primerenca en tan sols quatre mesos. «És una cosa que no superes mai», conclou la Nidal.