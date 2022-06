L'Associació de Directius de Comunicació (Dircom) ha premiat a Iberdrola en la categoria de compromís ambiental per la seva iniciativa 'Huella Positiva', desenvolupada en col·laboració amb el grup de comunicació Prensa Ibérica, al qual pertany aquest diari. L'objectiu de la campanya era donar a conèixer l'impacte favorable de les instal·lacions renovables a les zones rurals d'Espanya pel que fa a la biodiversitat, el repte demogràfic i el medi ambient.

El guardó ha estat possible gràcies a la implicació de Prensa Ibérica, en els mitjans del qual es van publicar treballs audiovisuals vinculats a diversos territoris d'Espanya on les capçaleres del grup com la companyia elèctrica tenen una gran implantació.

L'objectiu del pla de comunicació, elaborat amb continguts especialitzats i dades rigoroses, ha estat generar un major coneixement de l'entorn en relació amb els efectes socioeconòmics de les energies renovables.

S'han desenvolupat iniciatives en províncies com Zamora, Orense, Ferrol, Badajoz, Huelva, Osca i Ciudad Real. Alguns dels projectes s'han destinat a posar en valor l'energia hidroelèctrica, com "Les vidas del agua", o la fotovoltaica, com a "Tomates bajo un sol renovable".

'Huella Positiva', ha inclòs continguts multimèdia (vídeos, entrevistes, infografies i fotografies) i ha subratllat el valor de la multinacional espanyola com a aliat estable i amb vocació de permanència a les zones en les quals s'instal·la. De fet, el 80% dels seus proveïdors són locals. L'empresa estima que cada empleat contractat per Iberdrola genera un valor afegit de 10 llocs de treball indirectes. Des que va esclatar la pandèmia l'energètica ha adjudicat a proveïdors contractes per import de 22.000 milions.

El jurat ha valorat tant l'excel·lència dels continguts com l'estratègia de comunicació compartida amb capçaleres locals de diaris amb una gran projecció digital.