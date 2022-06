Rocío Rivero està convençuda que l’actitud marca la diferència, per això li agrada buscar respostes i solucions. Acaba de publicar «Me cuesta estar bien», on explica com treballar les pors, l’autoestima o la solitud a través de diferents exercicis

Per què ens costa estar bé, si ho tenim tot?

Perquè estar bé no depèn del que tinguem o no. Hi ha gent que ho té tot i no és feliç, i d’altres que tenen poques coses i han tingut una vida molt dura, però són felices. La felicitat té a veure amb quines coses són importants per a nosaltres i ens estan passant desapercebudes. Per tant, la clau és identificar quines coses són les realment importants.

L’home feliç no duia camisa.

Efectivament.

I si resulta que no cal estar bé?

Necessari ho és, perquè és el que ens dóna qualitat de vida. Si no estàs bé, és perquè passa alguna cosa en la teva vida. Ara bé, és cert que no hi ha res que defineixi què és estar bé. Però si no estàs bé, arriba un moment que, més que viure, sobrevius. I tampoc tens motivació per avançar per la vida.

No tenim mitificada la felicitat?

Pot ser. Fins fa poc, definir la felicitat era quasi tan complicat com assolir-la. La felicitat no és més que un estat de pau, de tranquil·litat, on no hi ha por però tampoc hi ha perfecció. A vegades confonem felicitat i perfecció, ser feliç no té res a veure amb tenir una vida perfecta. És voler i saber gaudir de la vida que tenim.

On podem trobar-la?

Caiem en l’error de buscar la felicitat fora de nosaltres: en la parella, a casa, en la feina... Quantes vegades escoltem «estaré millor quan canviï de feina» o «quan trobi parella». Això és el més còmode, buscar algú o quelcom que ens faci feliços. I no trobem la felicitat, perquè la busquem al lloc equivocat. La felicitat va de dins a fora, no de fora cap endins.

No ho posa fàcil.

No sabem què és la felicitat, però segur que costa trobar-la i fins i tot reconèixer-la.

A què tenim por?

Tenim moltes pors, la més comuna és la por al canvi. Preferim el que coneixem tot i que no ens agradi. L’ésser humà necessita saber què passarà, davant la incertesa prefereix quedar-se on era.

La societat ens empeny a voler més i més coses i si no les assolim no som feliços?

És així, avui sembla que hàgim d’estar ocupats les 24 hores del dia, o estem perdent el temps. També ens hem acostumat a voler la satisfacció de forma immediata. Actuant així, ens perdem el moment més preciós de la nostra vida, que és el present. Passem de puntetes pel present perquè pensem que la felicitat és al futur.

Com podem no ser feliços, amb tanta gent que ens canviaria el lloc?

És que ens hem de comparar amb nosaltres mateixos. Tanmateix, és veritat que sovint no valorem tot el que tenim. Un dels pilars per estar bé, és saber ser agraït. Tenim moltes coses que no valorem perquè les hem tingut sempre, i en canvi posem l’atenció en el que no tenim.

És el signe dels temps.

Vaig començar a fer pràctiques de psicologia en una unitat de lesionats medul·lars. Una senyora que no podia caminar, i m’assegurava que era més feliç que abans. Jo creia que ho deia per poder seguir endavant, la típica frase feta. Però amb el temps em vaig adonar que tenia raó: era més feliç perquè ja no es centrava en el que no tenia, havia acceptat que ja no podia fer servir les cames i ja no pensava en què faria si les pogués utilitzar. Per tant, es centrava en el que podia fer amb la part superior del cos i feia exercicis per enfortir-la. Per ser feliç, t’has de centrar en el que tens, no en el que no tens.

És fàcil de dir, però no tant de fer.

Amb el pas del temps, a la vida anem guanyant coses, però també n’anem perdent. Anem perdent qualitat de vida, anys que ens queden, força...

Cabell...

Cabell. Però recordi que no hem de pensar en el que no tenim (riu).

Tenia raó la Salomé cantant que la vida es redueix a salut, diners i amor?

Si és el vol, sí. La vida es redueix al que cadascú vulgui. La salut és importantíssima, l’amor també i els diners... només si els donem el valor que tenen, ni una mica més. Igual que la feina.