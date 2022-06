Diversos franquiciats de The Good Burger que han denunciat davant la Justícia Restalia acusen el grup d’haver-los subministrat carn caducada i forçat a vendre carn baixa en greixos com si fos estàndard, enganyant els clients amb un producte que podria no estar en condicions òptimes per al seu consum.

El Jutjat d’Instrucció 52 de Madrid investiga l’amo del Grup Restalia, José María Fernández Capitán, la mateixa societat i algunes de les seves filials com 100 Montaditos, La Sureña i The Good Burger, així com una vintena de responsables del grup per presumptament estafar desenes de franquiciats a Espanya.

La denúncia, presentada pel despatx Rafael Franco Abogados, per delicte continuat d’estafa, organització criminal, coaccions i delictes informàtics adverteix també de la comissió d’un suposat delicte contra els consumidors per un subministrament de carn.

Denuncien un frau als consumidors

L’escrit, al qual ha tingut accés Efe, denuncia, que Restalia «pogués estar subministrant carn amb la data de consum preferent «passada» podent haver emès certificats d’extensió de la data de consum preferent de fins a sis mesos.

Però també denuncia que l’entramat de l’empresa, al qual considera una «organització criminal», busca i pretén que els franquiciats incorrin en conductes de frau als consumidors.

Respecte a això, posa com a exemple que Restalia va fer «una comanda molt elevada» de carn baixa en greix el 2020 la «data de consum preferent de la qual estava a punt de finalitzar», per la qual cosa va enviar un comunicat als franquiciats en el qual informava que rebrien hamburguesa baixa en greix en lloc de l’estàndard de 100 grams «per una regularització a l’estoc» dels seus productes.

Amb això «els denunciats pretenien que els franquiciats venguessin l’hamburguesa baixa en greix, com si fos hamburguesa estàndard», assenyalant el cas d’un denunciant que va fer una comanda de carn estàndard que va rebre el 24 de novembre del 2020.

Tres dies després li va arribar el comunicat advertint del canvi en les entregues a partir del 27 de novembre, si bé després va comprovar que la comanda que tenia d’abans ja era carn baixa en greix, un fet que fins aquell moment «desconeixia» perquè no se l’havia informat d’aquesta substitució.

Greus riscos per a la salut pública

Fins i tot, hi ha casos de lots que ni tan sols recullen quina data seria la màxima a efectes del consum, com es veu en algunes fotografies que adjunta la denúncia.

Però «la qüestió és fins i tot més greu» perquè si s’atenen a la data de consum preferent, que havia sigut ampliada en alguns lots de maig i juny al 3 de desembre, «es dona el cas que alguna d’aquella carn baixa en greixos hauria sigut entregada als franquiciats ja caducada» perquè l’entrega estimada era a partir de l’1 de desembre.

Així, els denunciants avisen que el problema no està només en el possible engany al consumidor sinó en «els greus riscos per a la salut pública» perquè podria ser que aquest producte «no estigués en condicions òptimes per ser consumit».

En una conversa del 9 de desembre del 2020, l’amo d’un franquiciat recrimina a Antonio Escavias, antic director del departament d’operacions d’ajudes al franquiciat, que la carn li ha arribat «caducada» i que «això és enganyar el client».

Escavias li respon que esbrinarà què ha passat perquè això no es pot servir. «Jo no venc aquestes carns. Tinc una caixa de carn baixa en greix, caducada, que si arriba a venir una inspecció, ni certificat ni res», afegeix l’amo de la franquícia.

«No hi podem fer res més, és el que hi ha»

En una altra conversa, una responsable de la proveïdora d’alimentació Havi li diu a l’amo d’un franquiciat que Restalia els ha demanat que entreguin carn baixa en greix en lloc de la normal fins que s’acabi l’estoc o la data de caducitat, que eren sis mesos. «No hi podem fer res més, és el que hi ha», afirma.

«Restalia ha tingut un munt d’estoc i cal treure’l. Ostres, els estem fent un favor a ells...» diu un altre propietari a Arsenio Vélez, assessor de The Good Burger que li respon: «Ni més ni menys».

«Tindran un estoc de l’hòstia i diuen, no, no, però, ostres, és fins i tot enganyar el client perquè t’està comprant una carn normal de 100 grams de vedella i tu els estàs donant un altre tipus de carn que no l’ha demanat», li diu a Vélez, que li reconeix el següent: «al final és el que tu m’has dit, estàs enganyant el teu client».

Els franquiciats a Restalia: «Això és enganyar el client»

El mateix passa amb un altre denunciant: «¿fins quan tindrem carn d’aquesta caducada de segona gamma o no sé com dir-li?» a qui li reconeix Belén Martín, exdirectora general de Restalia, que és «una carn que estava a punt de caducar, la baixa en greix i ara com a sortida les estan donant les franquícies com a carn normal. No els podem tornar».

La situació és tal, afegeix la denúncia, que Havi Logistics envia als franquiciats «productes no sol·licitats per ells, canviant el codi per un altre producte, a requeriment de l’organització criminal» fins al punt que «si Restalia li sol·licita que serveixi als franquiciats producte caducat, ho fan sense preguntar».

«Quan jo et dic que em subministris un producte, ¿perquè me’n subministres un altre que no és?» pregunta un amo a un responsable d’Havi, que li respon: «perquè Restalia em diu que et canviï el codi per l’altre producte. M’està dient que ha de treure aquest estoc».