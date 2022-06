El Premi Nobel de la Pau subhastat pel periodista rus Dmitry Muratov per recaptar fons per als nens ucraïnesos refugiats es va vendre dilluns a la nit a la ciutat de Nova York per 98,3 milions d'euros, polvoritzant l'antic rècord de la venda d'un Premi Nobel.

"Esperava que hi hagués una enorme quantitat de solidaritat, però no esperava que fos una quantitat tan gran", va dir Muratov en una entrevista després que la licitació acabés ahir, el dia mundial del refugiat. El periodista rus Dmitri Muràtov subhasta la medalla del Nobel per ajudar els infants ucraïnesos D'acord amb Euronews, un portaveu d'Heritage Auctions, que es va encarregar de la venda, no va poder confirmar la identitat del comprador, però va dir que la compra es va fer en francs suïssos, per la qual cosa el comprador podria estar establert a Europa. L'anterior medalla es va vendre per 4,52 milions d'euros i pertanyia a James Watson, codescobridor de l'estructura de l'ADN. Dmitry Muratov va aconseguir el Premi Nobel de la Pau el 2021 per salvaguardar la llibertat de premsa al món. Un ferm detractor del govern de Putin, es va posicionar des del principi en contra de la invasió.