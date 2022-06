La campanya de la Renda 2021 segueix en curs. Des que es va obrir el termini per presentar la declaració el 6 d'abril passat són milers els gironins que ja han formalitzat el seu document. En els casos en què surt a tornar, alguns, fins i tot, ja han rebut l'import corresponent al compte bancari.

Tot i això, sempre hi ha contribuents que deixen el tràmit per a l'últim moment, sigui per mandra o sigui perquè temen que hagin de pagar i volen endarrerir aquest moment el màxim possible. La bona notícia és que el termini expira el darrer dia del mes de juny. És a dir, encara hi ha marge per presentar la declaració en línia, fer-la de manera telefònica o presencial a una oficina de l'Agència Tributària.

Els que es trobin en aquest darrer cas haurien d'apuntar una sèrie de dates perquè no se'ls passin els terminis. Cal recordar que en el cas de presentar la declaració fora de la campanya Hisenda imposa sancions econòmiques.

27 DE JUNY

Els contribuents que facin la declaració de la Renda i els surti a pagar i vulguin abonar l'import pel mètode de domiciliació bancària no ho podran fer en cap cas després del 27 de juny.

29 DE JUNY

Últim dia per demanar cita prèvia si es vol fer la declaració de la Renda de forma presencial a una oficina de l'Agència Tributària.

30 DE JUNY

Conclou el termini per presentar la declaració de la Renda. Tots aquells que no hagin formalitzat el text abans del darrer dia del mes s'enfronten a sancions administratives. L'import de la multa variarà en funció de les característiques de la declaració: si surt a tornar o pagar, quanta quantitat, si s'ha presentat tard més vegades...