Els amants dels refrescos, l’aigua amb gas i la fruita estan d’enhorabona. Vichy Catalan presenta la seva beguda saludable amb suc de fruita, que explora l’equilibri perfecte entre la fruita i les bombolles, amb els beneficis de totes dues.

És Vichy Catalan Fruit, la gamma amb sabors que estan fets per sorprendre. Pinya i coco, maduixa, llimona, taronja i poma, cadascun d’ells en dos formats diferents –500 ML i 1,2 L–, són les opcions de la beguda de moda, naturalment refrescant i saludable. Aquesta proposta barreja la genuïna aigua mineral carbònica de Vichy Catalan amb suc de fruites espremut. El resultat és una beguda fresca i amb bombolles, ideal com a alternativa a les begudes ensucrades per hidratar-se de forma saludable.

A més de posseir les propietats mineromedicinals de l’aigua mineral carbònica, Vichy Catalan Fruit no conté sucres ni cap aportació calòrica, a la vegada que és una font de vitamines, minerals i antioxidants. Només s’ha d’escollir entre els diferents gustos que ofereixen per disfrutar i començar a cuidar-se.

Per a adolescents

La gamma de la firma, dominada per la fruita i les bombolles, està pensada per a joves i adolescents. Ells són precisament els protagonistes de la nova proposta publicitària amb la qual Vichy Catalan vol donar a conèixer les seves begudes d’aigua amb suc de fruites, centrada en un espot publicitari. Ens transporta fins a una festa de final de curs amb disfresses, en la qual s’enfronten les bombolles i el suc en una batalla de ball. El millor grup de l’institut serà el que millor resolgui un 'dance challenge' de TikTok. D’aquesta manera, Vichy Catalan trasllada els beneficis de la seva gamma tant als més joves com a les seves famílies, amb l’objectiu que coneguin alternatives saludables als refrescos i entenguin la importància de cuidar la salut en totes les etapes de la vida. I, a través de la campanya publicitària, ho explica en el llenguatge dels joves, el de TikTok, que és la xarxa social més utilitzada pels adolescents espanyols.

Una beguda consolidada

Les propietats especials mineromedicinals i el seu inconfusible sabor han convertit Vichy Catalan en una de les aigües minerals predilectes dels professionals de la restauració i dels consumidors i en una de les marques més prestigioses del mercat europeu de les aigües minerals. Vichy Catalan és una aigua mineral natural carbònica, rica en minerals que brolla de forma espontània a 60° C amb el seu propi gas carbònic de la font Vichy Catalan a Caldes de Malavella, a Girona. Un conjunt de propietats que resulten molt beneficioses per a la salut.

Amb Vichy Catalan Fruit, el grup és capaç d’afegir un matís més a aquesta aigua a través de noves gammes de sabors per renovar-se i seguir sorprenent. L’any passat, Vichy Catalan va celebrar els 140 anys d’història. Una trajectòria durant la qual la marca líder en aigua carbònica ha demostrat esperit innovador perquè el seu producte continuï sent líder en el mercat.