La seguretat del nostre habitatge, comerç o empresa ens inquieta tot l'any, però a l'estiu aquesta preocupació sol incrementar-se de manera significativa, ja que els propietaris solen passar uns dies fora del seu domicili habitual per fer vacances. També és una època on se solen produir ocupacions, i Catalunya és una de les regions de l'estat amb major incidència d'aquest tipus de delicte.

Aquest estiu toca el dos, però abans protegeix la teva llar

A banda de no publicar a les xarxes quan no hi ets, tancar portes i finestres, evitar tenir molta vegetació al jardí que permeti amagar-se de mirades dels veïns..., el fet de posar l'alarma protegim a casa et permet tocar el dos, despreocupar-te i gaudir. L'alarma de protegim ofereix dissuasió, mitjançant les plaques avisadores, la configuració d'escenaris (com ara activar llums i aparells de so per simular activitat), i amb els nous sensors magnètics que detecten vibració i inclinació a més d'obertura avisant si algú tracta de manipular els accessos i fent sonant la sirena.

En el cas que la intrusió s'arribi a produir, tenir el domicili amb una alarma connectada 24 hores garanteix que els professionals de la seguretat privada i la policia rebran un avís immediat, frustrant l'acció delictiva en gran part dels casos. Durant les primeres hores d'una ocupació la policia pot desallotjar a qualsevol intrús. Tenir imatges de la intrusió en l'habitatge pot ser una eina per a provar la violació de domicili.

Protegim incorpora els dispositius sense fils més guardonats d'Europa, que a més de detectar moviment detecten intents d'inhibició de senyal, sabotatge o talls d'alimentació... i control total des del teu smartphone. A més, la companyia té un clar compromís amb el client , la llengua i el territori mitjançant un tracte de proximitat que es demarca de les grans multinacionals. Si la contractes abans de les vacances, a més de poder tocar el dos amb tranquil·litat, podràs aconseguir el teus sensors magnètics tecnologia pre-intrusió pel mateix preu.

Com evitar el bumping i millorar la seguretat de casa teva?

Tècniques com la còpia de claus, o el bumping, són cada cop més comunes entre els delinqüents que trien entrar a robar en un habitatge. Per això, des de Rigau aconsellen la millor opció per protegir la teva casa: un bombí de seguretat, amb clau incopiable, i un escut de seguretat. Qualsevol bombí que no disposi d’escut de seguretat es pot extreure en menys de 2 minuts. El bumping és un mètode de robatori que persegueix l’obertura d'una porta sense la clau del propietari i sense necessitat de forçar el pany de seguretat. A priori sembla el mètode perfecte, però, com es fa? Consisteix a introduir al cilindre del pany una clau manipulada i colpejar-la amb la finalitat de fer "ballar" els pistons del cilindre. Això aconsegueix que els pistons del cilindre saltin simultàniament quan la clau és colpejada, permetent el gir de la clau i, per tant, l'obertura de la porta de seguretat.

Per a més desesperació dels usuaris, la tècnica bumping no deixa pràcticament cap evidència de la seva realització, almenys no de manera visible des de l'exterior. Això ha provocat que les asseguradores, en alguns casos, no donin cobertura a habitatges robats mitjançant aquesta tècnica, al·legant la manca d'agressió o trencament visible de la porta d'entrada o accés. Aleshores, què poden fer els propietaris per lluitar contra aquesta tècnica tan perillosa? hi ha un mètode 100% eficaç? Un bombí de seguretat és la millor manera de lluitar contra els atacs externs. A Rigau Serrallers, companyia amb més de 28 anys d'experiència en el sector, disposen d’una gran gamma de panys sobreposats de seguretat, que permeten augmentar en gran mesura el temps que triguen els lladres en poder accedir a l'habitatge. A més, en haver-hi 2 panys a la porta es produeix un efecte dissuasori que fa que el lladre es decideixi per un altre lloc.

Protec Seguretat Girona, experts en seguretat

Viure més tranquil estan més protegits de cara als lladres és un dels objectius de famílies i empreses. Protec Seguretat Girona es una empresa especialitzada en sistemes de seguretat electrònica en les tecnologies de: alarmes antirobatori, seguretat interna, seguretat antiatracament, seguretat de comunitats de veïns, seguretat de pàrquings, seguretat de càmpings, circuit tancat de TV i videovigilància, també control d’accés i control de presència amb connexió a central privada d’alarmes i manteniment tècnic d’instal·lacions de seguretat amb servei de custodia de claus i servei d’ACUDA.

En el sector de protecció contra el foc són experts en detecció i extinció d’incendis. Protec Seguretat Girona projecta, legalitza i certifica d’acord a la normativa vigent instal·lacions contra el foc – antiincendis amb manteniment tècnic de les instal·lacions de detecció i extinció del foc.

També fan Formació i Senyalització de sistemes de seguretat electrònica, antirobatori i antifoc.

En referència a la seguretat física disposen de caixes fortes, armaris ignífugs i portes homologades tallafocs. Pel que fa a la seguretat personal comercialitzen equips de GEO localització de persones, mercaderies i de maquinària amb seguiment per GRPS.

Les portes de Point Fort Fichet Ortiz Serrallers, la primera línia defensa contra els lladres

La porta d'entrada és la primera línia de defensa davant un robatori amb força a casa. El 90% de les intrusions es realitzen per aquesta via i, per tant, conèixer el grau de seguretat a la porta d'accés al domicili i mantenir-la actualitzada és essencial per a evitar qualsevol robatori. El cost mig del robatori a Catalunya s'acosta als dos mil euros, segons les dades de la patronal d'assegurances Unespa. T'has preguntat mai el cost de protegir casa teva amb les millors portes?

Point Fort Fichet Ortiz Serallers és una empresa dedicada al món de la seguretat, des de panys d’alta seguretat, fins al muntatge de portes cuirassades fetes a mida de cada client. La companyia treballa amb les millors marques del mercat i amb l’última tecnologia en l’àmbit de seguretat residencial, per oferir tranquil·litat a famílies i negocis.

Segons les dades de la Unió de Serralles de Seguretat (UCES), el 80% dels panys estan antiquats i no reuneixen les prou condicions de seguretat per a fer front a les últimes tècniques utilitzades pels lladres. Però no només són fonamentals els panys, una porta poc segura també facilita la feina als lladres. Per això, des de Point Fort Fichet Ortiz Serallers oferim els millors sistemes per garantir la màxima seguretat.