La Guàrdia Civil ha denunciat una conductora que es va ajeure en una gandula al voral de l’autovia A-7 després de patir una avaria, sense col·locar senyals que advertissin de la presència del vehicle, que envaïa part del carril dret amb la roda posterior esquerra, de manera que els automòbils estaven obligats a canviar de carril per evitar col·lidir-hi.

Segons ha informat la comandància de la Guàrdia Civil d’Almeria en una nota, els fets van tenir lloc fa una setmana a l’altura del quilòmetre 688 de l’A-7, al seu pas per la circumval·lació de la capital d’Almeria.

Quan els usuaris que passaven pel lloc, publicaven fotografies a les xarxes socials en les quals es veia la conductora asseguda en una gandula col·locada al voral, darrere del seu vehicle, i en donaven l’avís a la central operativa.

Una patrulla del subsector de Trànsit d’Almeria va acudir al lloc i va normalitzar la situació al senyalitzar el perill i activar l’arribada d’una grua per retirar el vehicle.

«El risc era evident, perquè a part de no advertir amb prou antelació els conductors de l’obstacle al no col·locar la senyalització establerta, el vehicle envaïa amb la roda posterior esquerra una part del carril dret, de manera que els usuaris es veien obligats a desviar-se cap a l’esquerra per evitar la col·lisió», indica la nota.

«Mentrestant, la conductora prenia el sol plàcidament a la seva gandula, sense portar l’armilla reglamentària ni estar pendent de l’intens trànsit que registra la circumval·lació de la capital a aquelles hores del matí», han dit des de l’institut armat.

Precisament, després d’auxiliar la dona, els agents la van denunciar, primer per «no senyalitzar adequadament l’obstacle creat a la calçada» i segon per «no utilitzar l’armilla reflectora reglamentària quan es troba fora del vehicle».