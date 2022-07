El Ministeri de Sanitat ha publicat unes recomanacions per a prevenir els ofegaments, que van ser la tercera causa de mort per causes externes en 2020, especialment, en els grups de població més joves.

En el Dia Mundial de la Prevenció de l'Ofegament que es commemora aquest 25 de juliol, Sanitat aconsella extremar les precaucions en els entorns aquàtics on es produeixen els ofegaments, però també casos de traumatismes cranioencefàlics i de lesions medul·lars, generalment provocades per imprudències com tractar de capbussar-se des de gran altura, no comprovar la profunditat de l'aigua o, en el cas de piscines, tirar-se massa prop de la vorada. En 2020, van morir a Espanya 406 persones (334 homes i 72 dones) a conseqüència de lesions greus ocorregudes en el medi aquàtic i 461 persones van ser hospitalitzades en relació amb un ofegament. A més, 61 persones van ser hospitalitzades a conseqüència de les lesions produïdes en saltar o tirar-se de cap a l'aigua (excloent caigudes) i 8 ingressos hospitalaris van ser per lesió medul·lar. Sanitat alerta que les conductes de risc en relació amb els ofegaments se solen donar en els moments de relaxació en la vigilància de menors, per banyar-se en zones sense vigilància o per consum d'alcohol i altres drogues a prop o dins de l'aigua. També, una part important dels accidents relacionats amb l'aigua tenen a veure amb algunes condicions mèdiques com l'epilèpsia. Amb l'objectiu de reduir aquests incidents, ja que en la seva majoria són prevenibles, Sanitat recomana: Vigilar als menors en tot moment quan estiguin a l'aigua o jugant prop d'ella i no delegar aquesta responsabilitat en un altre nen més gran.

en tot moment quan estiguin a l'aigua o jugant prop d'ella i no delegar aquesta responsabilitat en un altre nen més gran. No deixar sol en cap moment a un bebè o nen de poca edat en una banyera o piscina inflable.

en cap moment a un bebè o nen de poca edat en una banyera o piscina inflable. Assegurar-se que la piscina compti amb socorrista i no córrer per la vora de la piscina

i no córrer per la vora de la piscina Si no se sap nedar, o no se sap nedar bé, utilitzar una armilla salvavides per a banyar-se i usar-lo sempre per a practicar un esport aquàtic.

per a banyar-se i usar-lo sempre per a practicar un esport aquàtic. A la platja, respectar el significat de les banderes .

. Al mar, davant el cansament o la dificultat per a tornar, nedar d'esquena movent les cames fins a arribar prop de la riba. Si arrossega un corrent, ha de nedar paral·lelament a la platja i, una vegada que s'hagi sortit, nedar cap a la riba.

movent les cames fins a arribar prop de la riba. Si arrossega un corrent, ha de nedar paral·lelament a la platja i, una vegada que s'hagi sortit, nedar cap a la riba. Recordar que el consum d'alcohol disminueix la capacitat de reacció davant un perill o pot propiciar adoptar conductes de risc.

disminueix la capacitat de reacció davant un perill o pot propiciar adoptar conductes de risc. Evitar banyar-se de nit i tirar-se de cap des d'una gran altura, des de ponts, arbres o balcons, pot produir lesions molt greus.