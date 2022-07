Obres la bústia de casa i et trobes una carta. La llegeixes i... quina sorpresa! Diu que t’ha tocat la loteria. I sense jugar... Aquesta trampa s’està convertint gairebé en un clàssic entre les estafes, però hi ha víctimes que hi continuen caient.

La Guàrdia Civil ha llançat una advertència a través de les xarxes socials davant l’estafa d’un premi de la loteria, que s'ha repetit en els últims anys i que actualment torna a estar activa. Els lladres fan arribar a la bústia de la casa de la víctima una carta amb la presència d’un fals segell de Loteries i Apostes de l’Estat. Un cop oberta, el text informa el destinatari de la missiva que ha sigut agraciat amb un premi d’un sorteig en què, probablement, ni ha participat. La carta està en anglès, una cosa que no té sentit si realment és una comunicació d’un ens espanyol, però encara hi ha qui continua caient en la trampa. Contacte El text demana al destinatari que contacti amb un telèfon o un correu electrònic per establir contacte. Després et demanen dades financeres i personals per tal de consumar l’estafa. Loteries i Apostes de l’Estat adverteix els jugadors de l’existència d’estafes d’aquest tipus i demana prudència: «Si reps un correu de Loteries i Apostes de l’Estat informant-te que has guanyat una gran quantitat de diners, ves amb compte!, es tracta d’un scam, és a dir, un frau per internet. Assegura’t de no contactar amb l’emissor d’aquestes comunicacions i mai els proporcionis informació personal o diners».