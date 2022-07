Que la influència de les tecnologies en la vida de les persones va a l'alça és indiscutible, però a vegades deixa una empremta inesperada, d'impacte. Tant que pot canviar el futur dels usuaris, com li va ocórrer a Kim Durkee, una dona de Maine, als Estats Units, que ha salvat la vida pel seu rellotge intel·ligent d'Apple. La dona, de 67 anys, va comprar el rellotge per a controlar l'evolució dels seus exercicis físics i demanar ajuda d'emergència en cas d'una caiguda accidental, però no esperava que la salvés d'una mort segura.

"Realment em va salvar la vida", va dir Kim Durkee a la cadena de televisió WBZ-TV després de sotmetre's a una cirurgia cardiovascular d'urgència a l'Hospital General de Massachusetts. Advertències Tot va començar al maig, quan el dispositiu la va despertar a mitjanit en dues ocasions per a advertir-li que el seu cor estava en fibril·lació auricular, és a dir, amb un ritme irregular que pot derivar en una arrítmia i causar coàguls de sang en l'àrea cardíaca. A la tercera ocasió en què va succeir, Durkee va decidir acudir a un centre sanitari per a sortir de dubtes: tenia problemes cardíacs o el seu rellotge havia comès un error? Els estudis que li van realitzar van demostrar que l'smart watch tenia raó: tenia un mixoma, un tumor en el cor que interromp el flux sanguini i pot causar accidents cardiovasculars i la mort. El passat 27 de juny es va sotmetre a una operació quirúrgica en la qual els metges li van extirpar un tumor de quatre centímetres que podria haver-la matat si no fos per la intervenció d'un rellotge intel·ligent.