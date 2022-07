Les cèl·lules dels ratpenats disposen de barreres moleculars específiques que impedeixen la infecció de coronavirus, segons un estudi internacional en el qual ha participat la Universitat de Barcelona i que publica la revista "Journal of Virology".

Segons ha informat la Universitat de Barcelona, la comunitat científica va descobrir fa temps la gran resistència d'algunes espècies de ratpenats davant la infecció vírica per coronavirus, motiu pel qual són la peça clau de molts estudis epidemiològics i immunològics internacionals.

L'estudi, publicat per la revista de la Societat Americana de Microbiologia, s'ha dut a terme amb cèl·lules primàries de diferents espècies de ratpenats que circulen per Europa i Àsia mitjançant petites biòpsies a les ales d'aquests animals.

La recerca ha estat liderada per diversos experts internacionals, entre ells el professor de la Universitat de Barcelona Jordi Serra-Cobo, expert en estudis amb ratpenats com a reserves naturals d'agents infecciosos com els coronavirus.

Segons ha informat Serra-Cobo, els resultats de l'estudi revelen que "cap cèl·lula va ser permissiva a la infecció per covid, ni tan sols les que expressaven nivells destacables d'un enzim que serveix com a receptor viral en molts mamífers".

"Tampoc van permetre la infecció les cèl·lules d'una espècie de ratpenat on es va trobar el virus BANAL-52, un avantpassat potencial del SARS-CoV-2 que presenta un 96,8% de similituds amb el coronavirus que coneixem", ha explicat el professor.

El sistema immunitari d'aquests mamífers voladors està sempre en prealerta, condició que els permet respondre amb més rapidesa davant les infeccions víriques, però que en la majoria de mamífers causaria greus problemes d'inflamació.

Des d'una perspectiva global, aquest estudi contribueix a conèixer millor els mecanismes de lluita contra les infeccions víriques i a investigar la relacions evolutives entre ratpenats i el covid.

"L'estudi de les adaptacions evolutives dels éssers vius per fer front a les infeccions víriques té un interès cabdal, ja que proporciona informació que pot tenir aplicacions mèdiques", ha conclòs el biòleg Serra-Cobo.