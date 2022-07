L'últim cartell del Ministeri d'Igualtat, el qual reivindica que tots els cossos són vàlids amb un missatge 'bodypositive' per a trencar amb l'estereotip del físic de les dones ha estat denunciat per una jove que apareix a la fotografia.

Nyome Nicholas, una model que treballa al Regne Unit amb l'agència Nevs Model, ha anunciat des del seu compte que s'estava utilitzant la seva imatge sense consentiment i sense remuneració o cap avís.

En una publicació de l'Instagram de Nicholas, la jove ha explicat que no s'ha adonat que s'estava utilitzant la seva imatge sense consentiment fins que l'ha vist en un altre mitjà de comunicació britànic.

"La meva imatge està sent usada pel Govern d'Espanya per a fer una campanya però no m'han avisat ni preguntat si podrien usar-la", ha comentat al peu de la publicació. "Molt bona idea, però mala execució! Podríeu haver preguntat o almenys nomenar-me a la fotografia!", ha reaccionat des del seu compte.

"És molt esgotador haver d'estar barallant constantment perquè em paguin per la meva feina. Estic cansada, poden les dones negres descansar?", afirmava en un altre 'post' d'Instagram, hores després de la denúncia pública.

"Només perquè ho porti bé no significa que sigui forta. No em mereixo que ni em preguntin si poden usar la meva foto en una campanya del Govern d'Espanya? No em mereixo que em paguin per l'ús de la meva imatge?", ha expressat Nicholas.

El cartell

Si ens remuntem a la publicació original de la model, es pot diferenciar que la fotografia s'ha modificat (el biquini és diferent i la posició del cos també), però la cara és la mateixa que a la foto principal de la model. Es tractaria d'una de les dues noies que estan assegudes en la part lateral dreta del cartell d'Igualtat.

Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas! #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/oH09KGJkEn — Irene Montero (@IreneMontero) 27 de julio de 2022

Aquesta seria la fotografia original de la model, publicada en el seu Instagram, amb un altre biquini i una altra posició: