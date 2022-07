El domini d’un idioma tan estès com l’anglès continua sent l’assignatura pendent per a molts espanyols. Així ho reflecteix un mapa on es mostra el percentatge d’habitants de cada país de la Unió Europea capaç de mantenir una conversa fluida en anglès. Lògicament, els països amb la puntuació més alta són anglosaxons.

En l’extrem contrari d’aquesta imatge compartida pel lingüista Jakub Marian, països com Espanya, Portugal, Bulgària o Hongria compten amb els percentatges més baixos, sense arribar a superar ni tan sols el 30%. Domini del nord Països com Irlanda o el Regne Unit, la llengua originària dels quals és l’anglès, encapçalen aquesta llista amb xifres gairebé perfectes. Gairebé la totalitat de la població irlandesa i britànica, concretament un 97%, poden mantenir converses fluides en l’idioma predominant del seu país. Per la seva banda, altres casos com els Països Baixos o Malta, també mostren bons percentatges en aquest apartat, amb un 90% i 89%, respectivament. Els estats del nord són els altres grans dominadors de l’anglès. A Suècia o Dinamarca, el 86% de la població pot conversar fluidament en aquest idioma. Espanya, penúltima A la cua de la llista, països mediterranis i de l’est d’Europa són els que menor domini mostren de l’anglès. Portugal i la República Txeca presenten un 27%, mentre que Eslovàquia i Bulgària compten amb un 26% i 25%, respectivament. Més avall, a la penúltima posició, hi ha Espanya: només el 22% dels nostres habitants són capaços de mantenir una conversa fluida en anglès. Just per sota, tancant la llistat, hi ha Hongria, amb un percentatge del 20%.