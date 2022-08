L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha retirat els urinaris de l'escola Torres Jonama per educar en igualtat de gènere. Les brigades han retirat setze urinaris dels diferents lavabos que hi havia a l'escola. Es tracta d'una de les accions que formen part del projecte coeducació que s'ha arrencat a l'escola durant l'últim curs escolar i que es basa en una educació per a la igualtat de gènere. Amb aquesta acció l'escola vol crear un model de lavabos que inclogui totes les identitats i necessitats de totes les persones que en fan ús durant el curs.

Més enllà d'aquestes obres als lavabos, el centre també s'ha proposat altres objectius com ara fer un ús no sexista del llenguatge i garantir la inclusió de tots els gèneres o proposar canvis en el disseny i plantejament dels patis. Aquesta última proposta busca experimentar amb noves possibilitats de joc i distribuir de forma equitativa els espais. Per altra banda, el professorat s'ha compromès en revisar els materials didàctics des de les primeres etapes i fer més visibles les aportacions històriques de les dones en els diferents àmbits del coneixement.