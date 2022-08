L’erupció del volcà Hunga Tonga, que va començar el mes de desembre passat al Regne de Tonga, va ser una crida d’atenció per les devastadores conseqüències que poden tenir aquests fenòmens. Amb una força sense precedents, que va fer que l’erupció es notés fins i tot a Barcelona, aquest esdeveniment explosiu que va tenir lloc a l’oceà Pacífic va provocar un tsunami que va causar danys irreparables a les costes del país polinesi.

Amb tot, els experts alerten que els riscos que esdeveniments amb aquesta força o fins i tot de més magnitud es donin en els pròxims anys són significatius. Així mateix, destaquen que el món està «lamentablement mal preparat» per a una erupció volcànica massiva.

Crida d’atenció

L’erupció de l’Hunga-Tonga al gener va ser la més gran mai registrada. No obstant, els experts afirmen que les conseqüències podrien haver sigut devastadores si l’activitat volcànica s’hagués prolongat. «L’erupció de Tonga ha de ser tractada com una crida d’atenció», explica la doctora Lara Mani, experta en risc global.

A això, afegeix que les dades recollides fins ara suggereixen que la probabilitat que esdevinguin explosions d’una magnitud set vegades superior a la del volcà de Tonga en els pròxims cent anys ha augmentat fins a una de cada sis. «Aquest tipus d’erupcions gegants han provocat canvis climàtics bruscos i el col·lapse de civilitzacions en el passat llunyà», avisa la investigadora.

Falta «imprudent» d’inversió

Tal com apunta la Mani en un estudi publicat per a la revista ‘Nature’, hi ha una falta d’inversió governamental en la «vigilància i resposta de possibles catàstrofes volcàniques». La membre del Centre per a l’Estudi del Risc Existencial de la Universitat de Cambridge afirma que hi ha una «idea errònia generalitzada» que els riscos de grans erupcions són baixos.

«Cada any s’inverteixen centenars de milions de dòlars en amenaces d’asteroides, però hi ha una greu falta de finançament i coordinació mundial per a la preparació dels volcans», insisteix la vulcanòloga, que compara les conseqüències d’una erupció massiva amb l’impacte d’un asteroide d’un quilòmetre d’amplada.

Precedent històric

El doctor Mike Cassidy, coautor de l’estudi en qüestió, fa referència a un precedent històric en l’activitat volcànica: «L’última erupció de magnitud 7 es va produir el 1815 a Indonèsia. Es calcula que van morir 100.000 persones a nivell local i les temperatures globals van baixar un grau de mitjana, cosa que va provocar pèrdues massives de collites que van conduir a fams, revoltes violentes i epidèmies en el que es va conèixer com l’any sense estiu», explica l’investigador.

«Ara vivim en un món amb vuit vegades la població i més de quaranta vegades el nivell de comerç. Les nostres complexes xarxes globals podrien fer-nos encara més vulnerables als impactes d’una gran erupció», afegeix Cassidy.