L'equip de govern de Roses ha decidit substituir les palmeres que hi ha al passeig, a primera línia de mar, després de la caiguda de dos arbres durant el temporal d'aquest dimecres. El consistori ha encarregat a l'empresa Rosersa que faci un projecte per treure-les de forma gradual amb l'objectiu de "garantir la seguretat de les persones i els béns". Tot i que no es van haver de lamentar ferits, les palmeres que van caure van impactar contra dos cotxes, un d'ells amb ocupants a dins. Aquesta, a més, no és la primera vegada que passa. L'octubre del 2018 ja hi va haver un episodi similar que va provocar ferides greus a un vianant.

El pla encarregat definirà un estudi de prioritats, on es detallaran quines han de ser les palmeres enretirades inicialment per presentar un major risc, així com quines espècies d'arbrat autòcton reuneixen les millors condicions d'adaptació i seguretat per a la seva substitució. El projecte establirà també les fases i ordre d'actuacions fins a finalitzar la substitució total. L'alcalde, Joan Plana, defensa la mesura i diu que cal adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic, que auguren "importants temporals a la costa en el futur".