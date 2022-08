Els Mossos d'Esquadra han detingut el camioner implicat en l'accident en el qual va morir un motorista ahir a la carretera GIV-6216 a Sant Pere Pescador. La detenció va tenir lloc a les 16.15, al mateix lloc de l'accident. Els Mossos li atribueixen un delicte d'homicidi per imprudència perquè la investigació apunta que el sinistre es va produir perquè el camioner es va incorporar a la carretera saltant-se una senyal d'Stop. El detingut, que té 56 anys, passa a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres aquest divendres. L'accident va tenir lloc dijous a les 13.45 hores.

El motorista va morir arran de la topada amb el camió. La víctima mortal tenia 32 anys. Arran de l'accident, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l'helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar-li la vida al conductor de la moto.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per esclarir les causes de l'accident. Segons informen, ahir a la tarda i al mateix lloc de l'accident van arrestar el camioner per haver-se saltat la senyal d'Stop quan s'incorporava a la carretera.