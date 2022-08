Cada vegada és més comú veure bars i restaurants ‘pet friendly’, on els gossos són benvinguts. Alguns, fins i tot, han arribat a incloure un menú per a gossos a les cartes. No obstant, també hi ha establiments que prefereixen no sumar-se a aquesta tendència. Un fet que pot generar debats com el que veurem a continuació.

Una usuària, anomenada Maite, va deixar una mala ressenya a Google al restaurant ‘El Rincón De La Abuela’ de Collado Mediano (Madrid), amb una qualificació d’1 estrella sobre 5 i el comentari següent:

«He vingut moltes vegades durant molts anys, però avui serà l’última, perquè he vist la tonteria més gran que ha sigut fer fora un grup nombrós de persones de la terrassa per portar un gos petit supertranquil. Com a propietària de gos que soc, acaben de perdre una clienta».

La propietat del restaurant no ha dubtat a respondre a la (ex)clienta, argumentant la seva decisió:

«Tot establiment és lliure de decidir»

«Bona tarda, Maite, volem comentar que nosaltres no fem fora ningú del restaurant per tenir gos, sinó que l’informem que la direcció no preveu accedir al recinte del restaurant amb mascotes; tot establiment al públic és lliure de decidir si admet o no mascotes».

La resposta del restaurant acaba així: «Jo, propietari de l’establiment, tinc 3 gossos i 2 gats, però entenc a qui no li agraden les mascotes, a l’al·lèrgic, que té por dels gossos... per això no admetem mascotes, però no fem fora ningú. Jo quan surto amb els gossos m’informo ABANS si puc portar-los i en funció d’això decideixo, no sé on hi ha el problema. Una salutació i aquí és casa teva».