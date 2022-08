La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dijous al Congrés dels Diputats que al decret d’estalvi energètic, en el qual s’inclouen també mesures sobre el transport i les beques, i davant «l’evolució de l’emergència sanitària provocada per la covid-19», s’ha eliminat «l’obligatorietat de l’aplicació de les directrius d’operació vinculades amb la pandèmia als aeroports» i s’ha establert «que siguin recomanacions tant l’ús de mascaretes, com la presa de temperatura i la distància entre persones a les cues per als controls».

«¿Vols còpia?»: Per què el Banc d’Espanya recomana demanar el resguard quan pagues amb targeta A l’interior dels avions, han aclarit des del Ministeri de Sanitat, la mascareta continuarà sent obligatòria, com a la resta del transport públic, però als aeroports, passadissos, sales d’espera i controls es recomana portar-la, igual com a les andanes del tren o metro, però no és obligatòria. Aquesta recomanació està vigent des que es va eliminar l’obligatorietat de portar tapaboques en interiors, l’abril passat.