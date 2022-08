Un home italià s'ha convertit en el primer cas estudiat de persona que ha donat positiu, alhora, a COVID-19, en verola del mico i al VIH. Aquesta notícia ha transcendit després de la publicació d'un informe d'estudi a la revista científica Journal of Infection, un prestigiós mitjà on s'analitzen situacions estranyes com aquesta.

El pacient va estar de viatge a Espanya entre el 16 i el 20 de juny, i va explicar que en aquestes dates va mantenir relacions sexuals amb homes sense protecció. El diagnòstic va començar 12 dies després, quan aquest home de 36 anys va anar a un centre de salut per sotmetre's a una prova COVID-19 en què va donar positiu. Aquella mateixa tarda, ja a casa, va començar a desenvolupar una erupció al braç esquerre, mentre que l'endemà van aparèixer vesícules molt doloroses envoltades d'una erupció al tors, les cames, la cara i el gluti. Verola del mico: Catalunya confirma 1.825 casos Tres dies més tard, les vesícules es van estendre i es van convertir en pústules, moment en què va anar a l'Hospital Universitari San Marco a Catània, transferint-se directament a la unitat de Malalties Infeccioses. Allí li van realitzar tant la prova de verola del mico, per la qual va donar positiu, i un test de diferents MTS, donant també positiu en VIH. Ara bé, el recompte de CD4 fa pensar que el moment del contagi va ser recent, i per tant, no es pot establir una relació entre la coinfecció d'aquestes 3 malalties i un major risc.