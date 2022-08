Google indicarà a partir d’ara a la seva aplicació de Mapes i al seu motor de cerca quines clíniques i hospitals ofereixen avortaments als Estats Units, en un moment en què diversos estats estan restringint l’accés a aquesta pràctica després d’una sentència del Tribunal Suprem.

En un comunicat, l’empresa de Mountain View (Califòrnia, EUA) va explicar que aquests llocs apareixeran etiquetats específicament com a centres on es practiquen avortaments quan l’usuari o usuària busqui «clíniques avortistes a prop meu».

Els resultats mostraran únicament centres on Google hagi rebut confirmació que efectivament es practiquen avortaments, per no enviar ningú a un lloc en què això no passi. Si no hi ha clíniques a prop de l’usuari, se li suggerirà ampliar el radi de recerca.

Informació falsa

Informes publicats recentment apuntaven que les recerca sobre centres avortistes a Google enviaven els usuaris a alguns llocs on se’ls proporcionava informació falsa sobre aquest procediment, o fins i tot a clíniques antiavortistes.

Aquest mateix dijous, un jutge d’Idaho va bloquejar la llei que prohibiria l’avortament en aquest estat del nord dels EUA, just un dia abans que aquesta hagués entrat en vigor. A Dakota del Nord, també el magistrat Bruce Romanick va donar la raó a la clínica avortista que va presentar una demanda contra l’estat i va bloquejar l’entrada en vigor de la llei mentre es resol el cas, a l’al·legar que altrament es produiria un «dany significatiu» als demandants.

Estats conservadors

Els estats conservadors de Texas, Idaho i Tennessee van començar a implementar aquest dijous unes lleis que prohibeixen gairebé per complet l’avortament i, en alguns casos, estableixen càstigs de fins a cadena perpètua per als doctors que el practiquin.

Es tracta d’un nou pas en la guerra contra l’avortament que es lliura a nivell estatal des que el Tribunal Suprem dels EUA va retirar al juny les proteccions federals a aquest dret, fet que ja ha deixat més de 20,9 milions de dones en edat reproductiva sense accés a aquest procediment.

Les noves lleis no canvien la realitat sobre el terreny a Texas, Idaho i Tennessee, que ja prohibien l’avortament a les sis setmanes d’embaràs i on la majoria de les clíniques van deixar de prestar aquests serveis després de la resolució del Tribunal Suprem.

Tanmateix, sí que estableixen o augmenten les multes i penes de presó per al personal mèdic, en un intent d’intimidar-lo, segons les organitzacions defensores de l’avortament.