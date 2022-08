El reglament general de circulació recorda en la seva extensió que la llum ambre no intermitent significa "que els vehicles s'han d'aturar en les mateixes condicions que si es tractés d'una llum vermella fixa, tret que, quan s'encengui, el vehicle es trobi tan prop del lloc de detenció que no es pugui aturar abans del semàfor en condicions de seguretat suficients". Però pocs saben que aquesta llum ambre podria tenir les hores comptades.

La Direcció General de Trànsit (DGT) està planejant eliminar la llum ambre dels semàfors a Espanya per una sèrie de raons, encara que la principal sigui la reducció del perill d'atropellament a zones de passos de vianants per part dels conductors. Encara que sembli que la seva comesa és salvaguardar vides, en realitat comporta més perill del que creiem.

Si recorrem a les dades d'atropellaments del 2020, 35 persones van morir per aquesta causa en passos de vianants, mentre que més de 200 més van resultar ferides de diversa consideració. Xifres que la DGT vol reduir tant sí com no per complir amb els seus ambiciosos objectius de seguretat viària. Això sí, de moment, aquesta mesura és sobre la taula, però no aprovada.