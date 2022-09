«No estem atenent els pacients com es mereixen»

Infermer del CAP Montilivi de Girona i delegat del sindicat d’infermeria Satse, David Oliver assegura que el col·lectiu ha passat de ser «aplaudit» a sentir-se «menyspreat» pel sistema

Com està en l’actualitat l’Atenció Primària?

Després de dos anys treballant en pandèmia, falten professionals i, sobretot, inversió. No es pot atendre els usuaris com es mereixen. Tenim molta pressió, però som els que som i hi ha molta feina. Una vegada ha passat la fase aguda de la pandèmia, hi ha tota l’assistència de les malalties que han quedat en segon pla i això fa que tinguem la rutina de l’entrevista telefònica. L’usuari no ho viu massa bé.

Continua havent-hi molta assistència telefònica?

Molta. En alguns CAP, costa molt que l’usuari hi pugui anar de manera presencial perquè no ens queden hores: som els que som. L’usuari acudeix al CAP tensat, i aquesta relació entre personal i pacient a vegades comporta un risc d’agressions verbals. També l’usuari està cremat.

Però els CAP han recuperat molta de la presencialitat perduda.

Sí, s’ha recuperat, però hi ha tant de treball endarrerit… Crònics, controls de diabetis, gent s’ha de fer controls, analítiques... Tot això es va recuperant, però hi ha molta part que es fa per telèfon, la llista d’espera és més llarga i l’usuari no hi està massa d’acord. No és problema dels treballadors, nosaltres fem el que podem. El pressupost de la primària no arriba ni al 17%, quan hauria de ser un 25%.

Quanta atenció dels CAP és presencial i quanta telefònica?

Depèn molt de cada CAP i del territori. Hi ha plantilles que estan més ben estructurades que unes altres. Sí que et puc dir que telefònicament atenem el que no és urgent.

Què triguen a donar hora al pacient?

Sovint més de 48 hores, però depèn molt de cada àrea bàsica.

Què es veu dins del CAP?

Molta feina per fer, moltes coses endarrerides, torna a haver-hi molta dificultat de contractes estables. Es torna a contractar el personal -sobretot infermeria- mes a mes i això repercuteix en l’atenció de l’usuari. El sistema demana recuperar el seguiment dels crònics, encara pendents de control, i amb el personal que tenim és molt difícil atendre’ls presencialment.

Quins CAP estan pitjor a Girona?

A l’estiu els de la costa: el de Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro... Però tots els CAP tenen el mateix problema: no hi ha inversió i això fa que les àrees bàsiques hagin reduït el personal. A tot Catalunya estan igual. Hi ha un descontentament general per part dels professionals perquè fa dos anys érem aplaudits i imprescindibles, sobretot infermeria, i hem passat a ser menyspreats. No hi ha cap millora laboral, estem treballant amb les mateixes condicions que fa deu anys. Això fa que molta gent deixi la professió o es vagi a l’estranger.

Salut ha fet passos per a enfortir la primària.

Sí, va haver-hi fons covid, però una vegada ha passat la fase aguda de la pandèmia, ja hi ha instruccions de contractar menys o contractar per un o dos mesos. Però tot això és estructural. La millora del pressupost de la primària havia d’haver-se abordat fa anys. Falten diners, inversió i professionals. A Catalunya hi ha sis infermeres per mil habitants, quan a Europa la mitjana és nou per mil habitants.

Hi ha desigualtat territorial?

Sí. Però el principal problema és el dèficit de professionals, també de metges, la qual cosa fa que infermeria faci tasques que no li corresponen.