La importància del turisme molt més enllà de l’economia

TURISME. Una guia inèdita impulsada per la Càtedra de GCT Calonge i Sant Antoni, amb la visió de trenta professors d’arreu del món, ajudarà a estudiants -i a tothom que hi estigui interessat- a entendre l’impacte del turisme al segle XXI. Des de la Càtedra de la UdG es remarca que sovint el fenomen turístic no s’ha estudiat fora del seu impacte econòmic, i la guia presentada ahir pot contribuir a posar-hi remei

Dolors Vidal és una de les persones que més hi entén de turisme. I si Dolors Vidal assegura que s’hauria de donar més importància a la història del turisme, poca cosa més es pot dir, excepte agafar-se als clàssics: roma locuta, causa finita. El turisme es sol estudiar gairebé sempre des de la vessant econòmica i molt poc des de totes les altres, com la social i la cultural. La guia que va presentar Dolors Vidal ahir, com a directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG, vol omplir aquest buit que ella mateixa admet. La guia -àmplia, de més de 600 pàgines- reuneix aportacions de trenta professors catalans, espanyols i sud-americans, i va ser presentada ahir a Calonge, abans de viatjar i donar-se a conèixer a Barcelona, Madrid, l’Argentina i Colòmbia.

La presentació va tenir lloc al Castell de Calonge, ja que aquesta població és la seu de la càtedra, i va comptar amb la presència del se alcalde, Jordi Soler. Soler va ressaltar la importància de la dimensió sociocultural del turisme i la utilitat d’un manual com el que es presentava. «Estem en una zona turística i, per formar futurs professionals, és important que tinguin nocions teòriques basades en pràctiques reals. Tots hem d'apostar cap aquesta professionalització» va afegir.

Dolors Vidal, per la seva banda, va assenyalar que fins ara no existia un material com el que es va presentar al Castell de Calonge. «Hi ha manuals que inclouen temes específics, però el que hem impulsat és variat, amb temes complexos i d’introducció que permeten entendre el turisme des d’una perspectiva social i cultural, i no tan econòmica», va dir. Segons va explicar la directora de la Càtedra, «el turisme és un camp de saber polièdric que es treballa des de perspectives i accents diferents, aquí hem recollit temes d’interès que diferents professors imparteixen en assignatures a Catalunya, Espanya i l’Amèrica Llatina».

El document va destinat sobretot als estudiants de Turisme, però estarà disponible per a tothom, només en format digital. «Vol ser una guia per als estudiants de turisme perquè els ajudi a comprendre millor la complexitat del fenomen turístic, el turisme és una activitat molt important que requereix un treball de reflexió, d'anàlisi i estudi», va remarcar Vidal.

Per elaborar el manual, s’ha comptat amb l’opinió de professors d’arreu del món, ja que la Universitat de Girona té escoles adscrites a diferents punts del territori i, a més, la Càtedra col·labora amb més de trenta-sis universitats de tot el món i forma part de la xarxa internacional ATLAS (Associació per a l’Educació i la Investigació en turisme i oci), que desenvolupa iniciatives d’educació i recerca en turisme i lleure. A més, cada any acull estudiants de fora de Catalunya i d’Amèrica Llatina que cursen el màster i el doctorat en Turisme Cultural a la Universitat de Girona, alguns dels quals han incorporat el seu treball al llibre.

Està estructurat en vuit apartats -un dels quals estudia la polèmica relació entre residents i turistes, i un altre analitza el turisme com a estratègia de país-, i inclou fins i tot exercicis a realitzar.