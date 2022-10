Agents dels Mossos van detenir a primera hora de la tarda d’aquest dimarts un home de 43 anys per conduir de manera temerària i drogat. Els fets van passar ahir, les 15.15 hores, quan una dotació de trànsit que realitzava patrullatge preventiu per l’autovia A-2, al terme municipal de Bell-lloc d’Urgell (Lleida), va detectar una furgoneta que circulava temeràriament i posava en risc la resta dels usuaris de la via.

Els mossos van comprovar que el vehicle circulava erràticament amb canvis de carril sobtats, amb risc de col·lisió. Immediatament, un vehicle de trànsit va fer clars senyals, lluminosos i acústics, per aturar el vehicle infractor. Tanmateix, va fer cas omís a les indicacions policials i va continuar circulant fins que gairebé causa un greu d’accident de trànsit amb un equip de manteniment de carreteres. Detenim un conductor drogat que circulava temeràriament per l’A-2 al Pla d’Urgell. No va fer cas de les indicacions policials, durant la fugida va xocar lleument amb un vehicle de manteniment de carreteres i gairebé provoca un accident molt greu pic.twitter.com/FlLhwbQZQ7 — Mossos (@mossos) 5 de octubre de 2022 Lleu col·lisió Tot i que la zona estava perfectament senyalitzada el conductor va col·lidir lleument, per la part posterior dreta, amb una de les furgonetes que treballava a la zona. A l’interior d’aquest vehicle hi havia un operari que va resultar ferit lleu per una fuetada cervical. Tot seguit, va sortir de la via pel lateral i va circular uns metres per la cuneta. Seguidament, va tornar a l’autovia i va intentar continuar la marxa. Immediatament, les dotacions de trànsit van aconseguir bloquejar-lo i detenir-lo. El detingut també va donar positiu en la prova de detecció de drogues. També tenia vigent una ordre detenció emesa per un jutjat de Madrid. El detingut passarà pròximament a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.