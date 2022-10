«Als pares els va caure la foscor a sobre i van seguir remant»

El periodista Espartac Peran acaba de publicar «Tres desitjos abans de morir», una reflexió sobre la vida i la mort, amb els seus records i la seva família com a protagonistes. Presenta el llibre dijous vinent (19h) a la Casa de Cultura de Girona

Has hagut de cridar molt sovint «Espartac sóc jo!»?

Quan no sortia per TV i no era conegut, em deien escarpat, escarabat... M’han arribat a dir Escalibur, no havien sentit mai Espartac. És un nom que et posa les piles, has d’estar fort, per dur-lo a sobre (riu).

Tenies necessitat d’escriure aquest llibre?

Com a periodista, m’he fixat molt en com es mou la gent al voltant de la mort, tant el que havien patit la pèrdua com els que hi anaven a donar el condol. M‘ho mirava gairebé com un antropòleg: com reaccionem?, com ho entomem? Amb els anys veus que falten eines, que no sabem com actuar ni què dir, i això fa que quan ens passa, ens costi entendre el procés del dol. Perquè abans no se’n parla.

La mort d’algú que estimes sempre és dura.

Ho passarem malament, segur, però si en parléssim abans ens ajudaria.

Què ensenya, la mort?

A aferrar-te a la vida, a estimar-la. A ser conscients que aquí estem de pas. O ho assumeixes aviat, o et passes la vida esperant que aparegui una felicitat mal entesa.

La felicitat és estar vius?

Avui, per exemple, m’he llevat a les sis, perquè tinc dos fills petits i ja estaven en marxa. Això vol dir que aniré tot el dia desfet, però com que tinc la consciència que tot s’acaba, sé que és una sort poder veure aquests nens en plena efervescència. Prendre consciència que la vida és un momentet, et predisposa a passar-ho bé.

Ha sigut llarga l’ombra del germà que no va conèixer?

No ha sigut mai una cosa tràgica. Que morís un germà abans que jo nasqués, m‘ha ensenyat a tocar de peus a terra, perquè a casa es portava amb molta naturalitat. Anàvem al cementiri, posàvem flors, netejàvem la làpida... no era cap drama. Un cop van morir els meus pares, m’he adonat de la llosa que suposa per uns pares perdre un fill. Però quan jo era petit i els acompanyava, és com si m’haguessin ensenyat poesia, a estimar les coses.

Què sentia aquell nen petit quan li parlaven d’un germanet mort?

El problema dels adults és que projectem el que deuen pensar els nens. Creiem que els nens pensen «oh, quina por això de morir-se i això del cementiri». Però els nens són nens, i si se’ls explica bé ho entenen millor que nosaltres. En canvi, si els diem que els morts estan al cel, quan van pel carrer tenen por que els caiguin a sobre. Quan mor un familiar, els hem de preguntar als nens si volen anar al cementiri, si volen veure el difunt. Si no ho fem, quan siguin grans ens passaran la factura de no haver-los-hi preguntat.

Es va sentir mai un fill substitut?

Quan passa una cosa així, el que marxa es converteix en el millor de tots. El meu pare sempre comprava enciclopèdies, i repetia «l’Eliseu se les hauria llegit totes». No va ser fins que vaig ser gran que vaig calcular: tenia nou anys quan va morir, potser era molt espavilat, però tant com per llegir enciclopèdies senceres... Més que enfadar-me amb el meu pare, això em provocava una gran tendresa, entenia que la ferida era tan gran que quedava només el record i la mitificació.

La seva arribada va ajudar que la ferida fos menor?

Res tapa aquesta ferida. Hi ha aquell consell de tenir més criatures per tapar la pena, però la pena no es tapa mai, sempre durarà. El que admiro dels meus pares és les ganes de seguir remant quan la foscor els va caure al damunt.

Abans li he preguntat què ensenya la mort. Ara li pregunto què ensenya vendre peix al mercat.

Els periodistes haurien de fer la carrera i després haurien d’estar un any venent en un mercat. El mercat t’ho ensenya tot, ensenya a construir un article per poder vendre el peix, a fer una entrevista perquè sense conversa el client no tornarà... tot, tot. Fins i tot, quan tens una sardina horrorosa, t’ensenya a dissimular-ho amb gel, a veure si tens sort i ho vens.

O sigui que fins i tot ensenya a mentir.

És el que fan els periodistes (riu).