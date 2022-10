Fa anys que els patinets elèctrics van arribar a la vida de molts ciutadans que volien optar per un mitjà de transport ràpid, barat i que no ocupés gaire espai. És així com els patinets elèctrics es van tornar comuns en molt poc temps. L'auge d'aquest mitjà de transport va ser tan gran que la DGT (Direcció General de Trànsit) ha hagut de prendre mesures segons ha passat el temps.

Per exemple, la primera normativa que es va imposar va ser utilitzar cascos, així mateix es van prohibir les possibles modificacions que es poguessin fer del patinet. Ara la DGT ha anunciat oficialment que serà obligatori disposar d'una assegurança vial. Aquesta assegurança servirà perquè, en cas d'accident, una cosa cada cop més habitual, sigui un procés senzill per prendre les mesures corresponents –igual que en cas de robatori–. A l'Ajuntament de València també s'ha exigit als usuaris dels patinets que utilitzen matrícules identificatives. El camí descrit per les autoritats vials és clar: cada cop hi haurà més normes per a aquest vehicle de dues rodes. Una cosa que alegrarà els vianants i els conductors d'automòbils a causa del buit legal que existia.