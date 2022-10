Si en el món de les aigües de taula, les de Vichy Catalan destaquen per sobre de les altres és pel seu sabor únic, per la finor de les seves bombolles d’origen natural i per les seves propietats beneficioses per a la salut. Però un altre dels punts forts de la gamma d’aigües de la marca és la seva versatilitat. La seva mineralització característica i les seves propietats naturals, juguen un paper important en la cuina, on la seva utilització proporciona una gran riquesa de matisos i de sabors en el resultat final dels plats.

El nou projecte Vichy Catalan Gastronomic Experience ha nascut precisament amb la missió que els consumidors puguin treure tot el partit a les qualitats organolèptiques de la seva gamma d’aigües. Aquest projecte dona resposta a les noves tendències d’alimentació dels consumidors, cada vegada més conscients de la importància d’una dieta sana, equilibrada i de proximitat. Xefs nacionals i internacionals Es tracta d’un espai virtual on es donen cita els millors ingredients i professionals de tots els àmbits gastronòmics. Ells, els cuiners, són el pilar d’aquest nou univers en el qual mostraran, pas a pas, com incorporen Vichy Catalan a les seves elaboracions. Alguns dels que ja formen part d’aquesta comunitat són: Rafuel (cuiner referent en xarxes socials amb més de 700k seguidors), OllieDabbous (Xef del restaurant Hide amb estrella Michelin a Londres), Ramon Simarro (Xef de Madrina Tapas, al Canadà), entre altres. Destaca també David Heras, xef del restaurant Delicious ubicat al Balneari Vichy Catalan, que és una peça clau del projecte, ja que és l’especialista de la cuina amb Vichy Catalan. Emparats sota el paraigua del menjar sa i la creativitat, aquests mestres de la cuina comparteixen les receptes més enginyoses. De la seva mà, el consumidor podrà ampliar el seu repertori culinari amb idees amb diferent nivell de dificultat, experimentar noves formes de cuinar i descobrir les diferents aplicacions que té Vichy Catalan. Les receptes més recurrents on Vichy Catalan és protagonista són les tempures, coccions o masses, i el resultat són plats tan suggerents com aquests: croquetes negres de calamar, carxofa amb tàrtar de gamba, ou i trufa; bombolles de formatge amb Vichy Catalan; ceviche d’escopinyes i alvocat…