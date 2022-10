L’hospital Trueta de Girona acull fins al 3 de desembre l’exposició CurArt, del multipremiat fotoperiodista Tino Soriano. Es tracta d’un reportatge realitzat durant quaranta anys, retrat de vivències i situacions en diversos àmbits de la medicina

Què fa, fent fotos encara, quan a la seva edat hauria d’estar jubilat?

És que un freelance és com un avió, si deixes de navegar, caus en picat.

I més, no tindria diners per pagar el querosè.

No en tindria per a res. En el món dels reportatges cotitzes el mínim.

No pensa penjar mai la càmera?

Crec que no, és una extensió meva. No una extensió com podria ser un vici, sinó la raó de la meva vida, que és tafanejar.

Curar és un art?

Sí, no hi ha dubte. Hi ha persones que ni tan sols són metges i que tenen la capacitat de curar, sigui per persuasió, sigui perquè són uns grans professionals i han millorat la tècnica amb què van néixer. Com a totes les feines, hi ha qui té una mirada especial, un talent particular.

Quins canvis ha vist, en quaranta anys fent fotos a malalts i hospitals?

Em sap greu dir-ho, però el canvi més important ha sigut la caiguda de la medicina pública a favor de la medicina privada. Quan començava a fer aquestes fotos, nosaltres érem un model envejat arreu, una referència mundial. En canvi, ara, perquè et vegi l’especialista, han de passar entre sis mesos i dos anys. És un fracàs sobre el qual hauríem de reflexionar.

Ha vist de primera mà les retallades en la medicina pública?

Tots ho hem notat. Les llistes d’espera afavoreixen la privada. Jo mateix, com tanta gent, m’he acabat fent una assegurança privada. És molt trist, però és que fa poc, a l’hospital de Granollers et donaven hora per a fer una ecografia, a dos anys vista. No pot ser, que estiguis malalt i et facin una prova d’aquí a dos anys.

Ja som dos, enriquint les mútues.

Crec que això és un fracàs molt important, ens hauríem de plantejar com hi hem arribat. I més havent viscut una pandèmia que ha posat fi a la vida de milions de persones.

Alguna situació fotografiada l’ha colpit especialment?

Recordo molt unes persones que tenien càncer de pulmó terminal i van ser prou generoses de deixar-me conviure amb elles els darrers dies de la seva vida. Em va costar molt superar-ho. Tenia el desig amagat que passés un miracle i se’n sortissin. No va ser així.

S’ha marejat, fent alguna foto?

No, pensi que la meva primera fotografia, el primer encàrrec que em van fer, va ser una autòpsia. A partir d’aquí...

Durant la Covid va continuar fent fotos d’hospitals, tot i el risc?

Va ser un risc assumit, no hi havia vacuna i estava en edat de risc. El periodisme és així: tenia un projecte i em calia un final, no podia acabar-lo sense parlar de la Covid. Crec que vaig ser el primer reporter que van deixar entrar al Trueta.

Estem en bones mans?

Per descomptat que sí, i ho han demostrat en la pandèmia. Els professionals han fet tots un sobreesforç, i alguns ho van pagar amb la vida.

Fotografiar hospitals i malalties immunitza contra les idioteses diàries?

I tant, encara que sigui un tòpic, la salut és el més important, és l’única cosa que ens permet continuar en aquesta vida. En més de quaranta anys de reporter he vist de tot, així que relativitzo el que ens pugui passar aquí.

Quina és la foto que encara no ha fet i voldria fer?

La que espero fer demà.