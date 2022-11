La gironina Eva Olivares, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, s’ha fet coneguda com a Evacuinera, que és el nom del canal de cuina que té a YouTube. Amb la mateixa filosofia de cuina pràctica i senzilla, publica ara el seu primer llibre, «Cuina per a famílies estressades»

Ja ha fet el dinar?

Encara no.

Encara no? Són 2/4 de dues! Anirà estressada.

He, he, les famílies estressades anem així, a darrera hora

Què cuinarà?

No ho sé.

A veure: m’està dient que a l’hora que és, encara no sap què farà per dinar? No m’estranya que vagi estressada.

(Riallada) D’aquí el llibre, per això he hagut d’idear receptes ràpides i fàcils.

Arribarà a casa, obrirà la nevera, i llavors veurà què pot fer?

Exacte, serà així. Segurament faré una verdura i una mica de carn a la planxa.

No la veig gens estressada, amb aquesta calma que s’agafa el dinar que encara no ha ni pensat.

Li agraeixo, això significa que per fora no es nota. Ep, estic estressada en el bon sentit de la paraula.

Té un bon sentit?

El té. És un estrès causat per fer moltes coses que t’agraden i per ser actiu. No per patir angoixa. A casa tots som molt actius.

Els fills segueixen la línia dels pares?

Els nens també tenen molta energia, a casa l’energia es palpa. Fan dos i tres esports diferents.

Tots els nens van avui estressats?

Malauradament, sí. Viuen en una societat molt intensa i els perjudica una mica.

Abans la solució gastronòmica per l’estrés era només una: una til·la.

Ja li dic jo que avui els nens no se li beuran, la til·la. Els grans encara bevem infusions calmants, de tant en tant. És cosa de trobar l’equilibri: moments d’anar a tope i moments de descans.

Moltes famílies solucionen el tema trucant a una pizzeria a domicili.

No estic totalment en contra del menjar processat. Depèn de quin. Si la major part del temps mengem sa, no passa res perquè un dia fem una excepció.

Va bé que els nens ajudin a la cuina?

Va molt bé.

No per fer un bon dinar, sospito.

Ni per fer un bon dinar ni per anar de pressa. A qui els va bé és a ells, tenir contacte amb la cuina. Veure’s capaços de preparar un plat o de fer certes coses, els fa sentir útils, els va bé per a l’autoestima.

I els homes adults, convé que hi entrin?

Sempre. Tothom ha d’entrar a la cuina, ningú n’ha de tenir por. Tothom ha de tenir dret a remenar i embrutar.

O sigui que els seus fills remenen i embruten?

Sí, els nens han de fer-ho. És clar que quan tinc pressa no em fa cap gràcia que em vulguin ajudar a trencar els ous per fer truita. Però bé, potser els dos primers dies hi cau un trosset de closca, i el tercer ja no.

La cuina no és perillosa?

Hi ha riscos, no li donaràs a un nen un ganivet perquè talli les pastanagues. Però saben fer moltes més coses de les que ens pensem.

Al llibre reivindica la cuina com a epicentre familiar. I el televisor?

A casa el televisor ja és quasi un objecte mort. La cuina és molt millor, no ens veiem gaire, i cuinar i menjar junts és un plaer. Avui s’està perdent, i si perdem això, ho perdem tot. De fet, un capítol del llibre és per a les parelles joves que no s’atreveixen a convidar la família a dinar perquè no saben cuinar, no saben què fer.