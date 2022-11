2023 és un any importantíssim per a la circulació de vehicles dins de les grans ciutats: la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga els municipis de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) similars a les ja establertes a ciutats com Barcelona o Madrid. A partir del proper any, els cotxes amb etiquetes A, B i C tindran l'accés restringit a certes localitats per aquesta norma (ciutats de més de 5.000 habitants). Quins són els requisits que han de complir els vehicles?

Denuncien l'agressió d'uns vigilants de seguretat a dos joves a la Copa Un de cada tres cotxes d'aquests municipis queda immòbil en tenir més de dues dècades o no complir els requisits de la DGT per portar el distintiu mediambiental; els vehicles més afectats són els d'etiqueta A que hagin estat matriculats abans de l'any 2001, atès que no podran circular per aquestes àrees assenyalades pels ajuntaments. Els d'etiqueta B (color groc) són turismes i furgonetes lleugeres propulsades per benzina i matriculats a partir del gener de l'any 2000 (o des del gener del 2006 en cas de vehicles dièsel). Poden accedir de moment a les ZBE, però no aparcar-hi. Segueixen buscant l'assassí de la màscara de «Divendres 13» Pel que fa als vehicles amb l'etiqueta C (color verd), són turismes propulsats per benzina i matriculats el 2006 (a partir del 2014 en el cas de turismes dièsel) i tots els transports de mercaderies matriculats des del 2014. Podran circular a qualsevol ZBE.