«A Ucraïna encara es recorda la violència de l’època del KGB i Stalin»

L’any 2014, enmig de la guerra, Victoria Belim torna al seu país d’infantesa per investigar més profundament les seves arrels i la desaparició del seu oncle Nikodim durant els anys trenta. El KGB fa molt que ha desaparegut, però el record de les seves atrocitats és molt present. Ho explica al llibre «La meva Ucraïna»

El llibre està escrit abans de la guerra: s’imaginava el que passaria pocs anys després?

No podia imaginar que la invasió es produiria en la mesura en què ho va fer, però en l’any 2014, quan vaig viatjar al meu país, ja era obvi que la situació havia canviat i que Rússia aniria més enllà per a assegurar els seus interessos a Ucraïna. A més, sense saber-ho en aquell moment, hi ha premonicions sobre la guerra en el llibre i se'm van fer evidents en rellegir el manuscrit.

Per què el dedica a la seva àvia?

Era una persona formidable que em va influir molt. Encara que al principi estava en contra de la meva recerca, al final em va donar el seu suport i el seu ànim. Va ser molt dolorós perdre-la, i encara no ho he assumit del tot. He volgut recordar-la en el meu llibre.

«A partir d’ara tot fa baixada. La vellesa és tan solitària i fosca...». Comparteix aquesta reflexió de la seva àvia?

Hi ha un element de fatalisme en la cultura ucraïnesa, i aquesta cita és una bona il·lustració d'això. Tanmateix, haig d'afegir que, encara que la meva àvia feia de tant en tant aquest tipus de comentaris, estimava la vida i va dedicar molts d'esforços als seus nombrosos projectes, especialment al seu jardí, fins al seu últim dia.

De qui o de què creu que és víctima Ucraïna?

Ucraïna ha estat històricament víctima de l'agressió russa. A causa de la seva situació geogràfica, Ucraïna està oberta a les influències de nombrosos llocs al voltant de les seves fronteres, així com a l'expansionisme.

Les minories russes estan maltractades, a Ucraïna?

La resposta és senzilla: no. Hi ha dotze milions de russos vivint a Ucraïna, que és la més gran comunitat russa que existeix fora de Rússia, i la majoria d'ells estan ben integrats en la societat ucraïnesa. El rus és i continua sent la llengua principal de l'exèrcit ucraïnès, així com de molts ucraïnesos.

El record del KGB encara és present a Ucraïna?

Sí, molt. La violència de l'època de Stalin encara es recorda amb vivor, ja que va afectar moltes capes de la societat ucraïnesa.

Li agradava Zelenski abans de la guerra?

No sabia què esperar d'un president que tenia tan poca experiència política. Això va fer que en principi fos reticent amb ell.

Zelenski ha prohibit diversos partits polítics: no creu que fent això envia al món un missatge si més no preocupant sobre quin tipus de dirigent polític és?

Zelenski ha prohibit els partits polítics amb connexions polítiques amb Rússia. Crec que fa temps que això hauria d'haver-se fet.

Quin futur li veu, a Ucraïna, quan finalitzi la guerra?

Aquesta guerra està essent absolutament devastadora, i el cost de la reconstrucció d'Ucraïna serà enorme. No obstant això, donada la comprovada capacitat de recuperació d'Ucraïna, només puc esperar que sigui capaç de superar aquesta tragèdia.