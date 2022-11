La Fundació Arrels ha demanat aquest dijous ajuda a la ciutadania per fer front a un dèficit sobrevingut de més de 400.000 euros. L’entitat ho atribueix a la guerra d’Ucraïna i l’escalada de preus per la inflació, així com una davallada dels ingressos que els solen arribar a través de donatius i quotes. En aquest sentit, tot i que havien previst acabar l’any amb un dèficit negatiu de 325.000 euros destinats a oferir més serveis i recursos, la xifra total s’ha acabat doblant. “Es tradueix en uns 757.000 euros que haurem ingressat menys del que hem gastat”, ha lamentat el seu director, Ferran Busquets. Des del mes de gener del 2022, l’entitat ha atès 2.169 persones, una xifra superior a la de tot l’any passat i un 70% més que fa deu anys.

Busquets ha explicat que el 2022 “no estat un bon any” econòmicament parlant, ja que la pujada del cost de la vida ha impactat de forma directa en les depeses de manteniment i de subministraments dels centres, pisos i allotjaments, que han arribat a duplicar en alguns casos les de l’any passat. En aquest sentit, s’han vist afectats els 130 pisos que gestiona Arrels, la llar residencial Pere Barnés, al recurs nocturn del Pis Zero i també el centre obert. Per exemple, l’entitat calcula que les despeses totals dels subministraments a l’entitat – aigua, llum i gas –suposaran un cost de 100.000 euros més que l’any anterior. Un increment que es nota també en els lloguers de pisos, reparacions o mobiliari, entre d’altres. La inflació, de retruc, ha empitjorat la situació dels usuaris que acompanya l’entitat. La Sheila Viñes, de la fundació, ha recordat que un 70% de la gent que coneixen i tenen al carrer “no disposen de cap ingrés”, afegint que es tracta d’una situació complicada que els “pot acompanyar durant un cert temps”. En el cas d’aquells usuaris que disposen d’alguna prestació, sol ser mínima, “d’uns 600 euros com a molt”. “En major o menor intensitat les persones que acompanyem necessiten suport per part de les entitats”, ha subratllat, apuntant també que arran de la situació que s’està vivint, amb l’escalada de preus, fa que molta gent hagi hagut de tornar a demanar acollir-se a menjadors socials, o necessitar de l’ajuda del banc d’aliments. “Coses que, abans, podien cobrir”, ha dit. Les aportacions dels socis La Fundació Arrels es finança en un 77% amb fons privats, per això, les quotes de les persones sòcies i els donatius van suposar, l’any 2021, un 52% dels ingressos. En total, des que l’entitat es va posar en marxa - fa més de 30 anys - ha comptat amb el suport de més de 17.600 persones sòcies i donants. Per això, Busquets ha apuntat que esperaran fins a finals de gener per avaluar la situació, ja que el mes de desembre sol ser una època en què es fan donacions. En tot cas, ha assegurat que “no se li dirà a ningú que no podem més”. “Hi ha patrimoni que podem hipotecar, i farem el que calgui perquè això no passi”, ha afegit, apuntant que en alguna ocasió anterior ja s’havia optat per aquesta primera mesura. Balanç del 2022 Des de l’inici del 2022 la Fundació Arrels ha acompanyat 2.169 persones i ha orientat a 541 persones sense llar que no sabien on demanar ajuda. L’any passat es va garantir allotjament estable a 250 persones i, enguany, l’entitat té previst augmentar aquesta xifra, amb la pròxima obertura d’un nou equipament i noves places d’allotjament. També durant aquest últim trimestre del 2022 preveu obrir el centre obert durant el dia, els caps de setmana i els festius, per oferir més hores de protecció i accés a serveis bàsics. “Les persones que viuen al carrer ho fan els 365 dies a l’any i entenem que necessiten una atenció continuada”, ha assenyalat Busquets.