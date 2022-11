Un equip d'investigadors ha creat un model per predir el risc individual de càncer de mama que podria fer-se servir per crear estratègies personalitzades de cribratge de la malaltia. L'estudi ha utilitzat dades del Registre de Càncer de Noruega (Oslo) i és una col·laboració entre investigadors d'aquest registre i l'Institut d'Investigació Mèdica de l'Hospital del Mar. La investigació podria fer que els programes de detecció de càncer de mama fossin més efectius i, en una última instància, millorar les taxes de supervivència. També es podrien reduir els falsos positius i sobrediagnòstics. Aquest treball es presenta aquest dimecres en el marc del 13 Congrés Europeu de Càncer de Mama, que se celebra a Barcelona.

La investigació ha inclòs dades d'unes 50.000 dones que van participar al BreastScreen Norway entre el 2007 i el 2020. Aquest és un programa nacional que invita totes les dones de 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys.

Els investigadors van fer servir dades sobre deu factors de risc coneguts per estimar els riscos de les dones individuals de desenvolupar càncer de mama durant un període de quatre anys. Entre aquests hi havia l'edat, antecedents familiars de càncer de mama, malaltia mamaria benigna anterior, densitat mamària, índex de massa corporal i consum d'alcohol. Es van comparar aquests factors de risc en dones amb i sense diagnòstic de càncer de mama per avaluar l'impacte de cada factor de risc individual, desenvolupar el model i verificar si aquest era precís en termes generals.

Així, van descobrir que el risc de desenvolupar càncer de mama durant un període de quatre anys va variar des d'un 0,22% per algunes persones fins a un 7,43% per a d'altres, amb un risc mitjà d'1,1'%.

La investigació ha indicat també que alguns factors són més importants del que es pensava anteriorment. Per exemple, l'efecte protector de les hores d'exercici que fa la dona. Aquest és un factor que no acostuma a incloure's als models de predicció del risc de càncer de mama.

Els investigadors apunten que aquest model es podria utilitzar per dissenyar proves de detecció personalitzades per reduir els danys i augmentar els beneficis de les mamografies. Per exemple, a algú amb baix risc se li podria oferir una mamografia estàndard cada tres o quatre anys i no cada dos. A algú amb risc mitjà se li podria oferir una mamografia 3D avançada cada dos anys, mentre que a les persones amb un risc alt se'ls pot oferir una nova prova de detecció amb mamografia o ressonància magnètica cada any.

Tot i això, alerten que tot plegat es basa en un programa de detecció en un país i fa falta més treballs, com un estudi similar en un entorn diferent o una simulació per computadora, per comprendre l'impacte de la detecció personalitzada.