Tots hem rebut alguna vegada un ‘e-mail’ o SMS d’una entitat bancària o una empresa de serveis o similar en què ens diuen que hem guanyat l’últim model de smartphone, un viatge, un cotxe... i se’ns demana que verifiquem dades personals, dades bancàries o contrasenyes.

A primera vista semblen correus electrònics o missatges fiables, però en realitat es tracta de pàgines web falses que imiten pàgines reals.

En alguns casos, els suplantadors sol·liciten als ciutadans que intenten enganyar que els enviïn una imatge d’un extracte bancari en què el receptor aparegui com a titular, així com una fotografia del DNI per les dues bandes, una manera de facilitar la suplantació d’identitat de les potencials víctimes.

Oferta temptadora

En el cas de l’estafa que ens ocupa, la d’Iberia, l’oferta és temptadora: et diuen que l’aerolínia regala vols o sorteja un número limitat de bitllets a un preu irrisori. El cas és que és una oferta factible, perquè no és la primera vegada que una empresa de transports fa una oferta real similar, com per exemple el recent cas de Ouigo, que fa poc més d’un mes va llançar bitllets de tren d’alta velocitat a 9 euros.

Quan entres en l’enllaç, que es diu ‘shortlinks.su’, et fan diverses preguntes amb respostes múltiples: edat, com valores l’aerolínia... però en cap cas et pregunten dades. És per això pel que és fàcil que la persona piqui, i segueixi confiada.

Pagament irrisori de 2,90 euros

Al final, et posen una taula amb prop de 16 caselles que porten un regal dibuixat i tres oportunitats per emportar-te un premi. Per donar més versemblança a l’engany, la primera capseta que obres et posa l’habitual «no hi ha premi, continua provant-ho». A la segona, sí: tens premi i t’han tocat dos bitllets d’avió. Completament gratis. Per aconseguir-los, has de reexpedir l’enllaç a cinc contactes, i després a cinc més... així els estafadors s’asseguren de continuar la cadena. Finalment, l’últim pas: has de pagar 2,90 euros de gestió.

Segur que molts dels que hagin arribat fins aquí se n’adonin de l’engany en aquest últim pas. Però, ¿no és un preu irrisori per un premi tan atractiu?

Tenint en compte que cada persona reexpedeix el missatge a un mínim de 15 o 20 persones, és fàcil que els estafadors aconsegueixin 5,8 euros (el pagament de dues persones) en cada ‘jugada’, per la qual cosa en poc temps poden obtenir 46,4 euros.

El frau ja ha arribat a l’aerolínia que, a través de les seves xarxes socials, adverteix la gent i recorda que «tots els nostres sortejos, concursos i promocions sempre es publiquen exclusivament a http://iberia.com i els perfils d’Iberia en xarxes socials».