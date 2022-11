Treballar amb les comunitats locals és la millor manera d'avançar en el sanejament de l'aigua a nivell global i evitar així la mort diària de 800 nens menors de cinc anys per diarrees associades al consum insalubre, segons els especialistes en aquesta matèria. Dins de la llista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per a 2030, la meta número sis és "garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots" i, precisant encara més, "garantir excusats segurs per a tots".

Carlos Garriga, director de la Fundació We Are Water, reconeix que es tracta d'una meta "complicada d'aconseguir" per a aquesta data. Des de 2013, l'ONU celebra al novembre el Dia Mundial del lavabo amb l'objectiu sensibilitzar sobre els 3.600 milions de persones que, segons els càlculs, no poden accedir a un excusat segur al món i els 494 milions que continuen defecant en qualsevol lloc a l'aire lliure, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i UNICEF. Els més vulnerables En un recent fòrum dedicat al sector sota el títol de 'Fent visible l'invisible', Garriga va subratllar l'"especial vulnerabilitat" de nenes i dones, que "moltes vegades esperen tot el dia fins que sigui fosc i ningú les vegi per a anar al bany", amb els riscos de seguretat que això implica. De fet, la falta de latrines és la principal causa d'abandonament escolar de les nenes en països menys desenvolupats, sobretot quan arriba la menstruació. Un altre problema és el dels refugiats i desplaçats per la violència de conflictes armats, la crisi climàtica o a la recerca d'una millor situació econòmica. El director general de l'organització humanitària World Vision Espanya considera l'accés a l'aigua, el sanejament i la higiene "un dels drets clau" en el context de "conflictes armats, assentaments de desplaçats i camps de refugiats". Una opinió amb la qual coincideix la responsable del departament de projectes de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a Espanya, Karmele Sáez. Va ressaltar que 1 de cada 78 persones del món s'han vist forçades a abandonar les seves llars i va estimar en "més de 100 milions de persones" les que viuen desplaçades "a causa de la violència i els desastres naturals, acrescuts pel canvi climàtic". Finalment, el director executiu d'UNICEF Espanya, José María Vera, va incidir en aquest fòrum en la vulnerabilitat dels menors, als quals descriu com "el grup més susceptible a les malalties transmeses per l'aigua".