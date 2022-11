Els investigadors de la Fundació Alive han detectat una arribada massiva de gavots, que entren als ports a alimentar-se o a escalfar-se amb la sortida de les aigües de refrigeració dels vaixells de pesca. En condicions normals, aquests ocells que arriben en compta gotes a l'hivern s’alimenten de petits peixos en zones litorals d'entre 20 i 40 metres de fondària i aguanten bé el fred. Els experts consideren el seu comportament mostra que es troben un "estat de salut molt deteriorat". Per això, s'ha activat el cos d'Agents Rurals, que està recollint tots els exemplars morts o malalts que arriben. De moment, se n'han agafat dotze i les primeres anàlisis revelen que els ocells es troben "extremadament dèbils" i que han perdut massa muscular.

Una de les hipòtesis amb què treballen els experts és que el gavot hagi fet el que es coneix com a 'fuga de temperi'. És a dir, que hagi fugit d’unes condicions marines molt dures a l’Atlàntic Nord, amb vents i onades molt forts que els impedien alimentar-se, i s'hagi debilitat. Ricard Gutiérrez, biòleg, tècnic de Fauna Litoral i Marina del Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, detalla en aquesta línia que els ocells "haurien empès una migració important sense haver acumulat greix prèviament i, per això, arriben en tan males condicions a la costa catalana".

Aquesta teoria es veuria reforçada per l’arribada d’algunes espècies de gavines exòtiques a les costes occidentals europees i a llocs com l’interior de Catalunya, on haurien estat empeses per aquests temporals atlàntics. També s'ha detectat l'arribada d'ocells a les Illes Balears i a les costes italianes.

Per ara, els centres de recuperació de fauna de Catalunya estan analitzant les restes de gavots recollits amb l’objectiu d’analitzar si els individus que presenten un estat de salut dèbil són adults o joves i altres possibles causes ambientals que els hagin debilitat. De moment, els Agents Rurals continuen recollint-los i demanen a la població que els avisi si se'n detecten.

En paral·lel, s’ha començat a treballar en un pla de gestió de l’espècie per ajudar a la conservació a les àrees d’hivernada del litoral català. El treball el duria a terme la Universitat de Girona, amb el mateix equip que ja fa temps que treballa en el pla de gestió del Corb marí emplomallat, una altra espècie d’ocell marí que es troba a la secció de vulnerables del catàleg de Catalunya.

El gavot

El gavot (Alca torda) és un ocell marí que a Catalunya apareix només a l’hivern, provinent de les àrees de cria de l’Atlàntic Nord, i ho fa normalment en un nombre baix d’individus cada hivern. Té una població mundial al voltant de 700.000 parelles, en un 70% nidificant a Islàndia, i és considerada una espècie quasi amenaçada a tot el món. A Catalunya, l’espècie es troba a la llista d’ocells vulnerables del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i, per tant, és susceptible de mesures de gestió i conservació.

La plataforma de ciència ciutadana ornitho.cat, gestionada per l’Institut Català d’Ornitologia ha registrat un nombre molt important de cites de l’espècie a tot el litoral català, fins al punt de publicar una nota especial amb les dades d’observacions. Aquest mes de novembre (fins al dia 22) s’han entrat 99 cites quan normalment se n’haurien vist només entre 7 i 8 individus per aquestes dates.