Catalunya ha registrat un any més un descens de les infeccions per VIH. En concret, el 2021 es van registrar 344 diagnòstics nous, un 20% menys que el 2020, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya. S'estima que 33.365 persones conviuen amb el VIH al país, el que representa una taxa d'incidència de 4,4 casos per cada 100.000 habitants. El 2010 aquesta taxa era d'11 casos per 100.000 habitants, segons ha informat el Departament de Salut en un comunicat. Del total, el 81% són homes, amb una incidència de 9,3 casos per 100.000 habitants, mentre que en les dones és d'1,6. La mitjana d'edat de les persones amb VIH és de 37 anys.

La principal via de transmissió ha estat al sexual. En concret, un 72% dels nous diagnòstics s'han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 14% van ser en homes i dones heterosexuals. Salut ha destacat que el 2021 s'ha consolidat el descens en el nombre de nous diagnòstics de VIH, atribuïble a l'expansió del tractament que des del 2015 és universal, a l'augment de l'ús de la profilaxi pre-exposició (PrEP) i les intervencions que es fan des de la Secretaria General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. Entre aquestes, Salut ha destacat que s'han distribuït prop de 2 milions de preservatius gratuïts cada any, la distribució de 686.150 xeringues i la realització de 15.366 proves en 14 ONG, 786 a 125 farmàcies i prop de 400.000 des de la xarxa sanitària. Totes les accions han anat encaminades a aconseguir els objectius '90-90-90' fixats per ONUSIDA per al 2020, que estableixen que el 90% dels infectats ho sàpiguen, que el 90% estiguin en tractament i que el 90% d'aquests últims tinguin la càrrega viral indetectable. Actualment a Catalunya, el 93% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d’aquestes estan en tractament i el 97% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable. Per això, Salut s'ha marcat assolir l'objectiu ‘95-95-95’ marcat pel 2025. Un nou pacte contra la discriminació A més, també es treballa per a la definició i consecució d’un quart ‘90’, que té a veure amb el fet que les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. Això passa per eliminar l'estigma i la discriminació associada amb el VIH. Amb aquest objectiu, Salut, juntament amb Igualtat i Feminismes i el Comitè Primer de Desembre, han treballat en l'impuls del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets i que serà presentat públicament aquest dijous. La finalitat del pacte és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.