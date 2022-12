Un nou fàrmac oral redueix de forma significativa el risc de progressió del tumor en pacients amb càncer de mama ER positiu i HER2 negatiu. La teràpia habitual és el tractament endocrí, no obstant això, la gran majoria dels tumors desenvolupen resistència a les teràpies disponibles. Un estudi elaborat per l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron, i presentat al San Antonio Breast Cancer Symposium, el congrés més important de càncer de mama, compara l’eficàcia de camizestrant a dosis de 75mg i de 150mg amb fulvestrant, actualment l’únic fàrmac aprovat per a tractar aquests pacients. Els resultats demostren que, en la població global, camizestrant va reduir de forma significativa el risc de progressió o mort entre un 42% i un 33%.

El càncer de mama és el més comú a tot el món, amb un diagnòstic estimat de 2,3 milions de pacients l’any 2020. Aproximadament el 70% d’aquests tumors són ER positiu i HER2 negatiu, així que s’acostuma a tractar amb fàrmacs que inhibeixen l'activitat de l'ER, que impulsa el creixement d'aquests tumors.

Actualment fulvestrant és l'únic fàrmac aprovat per l'Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units i per l'Agència Europea del Medicament per al tractament del càncer de mama, i s'ha d'administrar mitjançant injecció al consultori d'un metge. Els investigadors treballen per desenvolupar nous medicaments més eficaços i de fàcil administració. Camizestrant, per exemple, es pren com una pastilla diària. Es tracta d’un fàrmac degradador selectiu del receptor d'estrogen de propera generació desenvolupat per la farmacèutica AstraZeneca.

Segons l’estudi presentat, en la població estudiada el camizestrant va reduir significativament el risc de progressió de la malaltia o mort en un 42% amb la dosi de 75 mg i en un 33% amb la dosi de 150 mg, comparat amb fulvestrant. Entre els pacients que presentaven una mutació, camizestrant va mostrar una reducció del 67% en el risc de progressió de la malaltia o mort amb una dosi de 75 mg i una reducció del 45% amb 150 mg en comparació dels que van rebre fulvestrant. També es va observar eficàcia en pacients sense una mutació detectable, amb una reducció del 22% i del 24% en el risc de progressió de la malaltia o mort amb 75mg i 150mg, respectivament.

Camizestrant també va demostrar un millor control de la malaltia en pacients amb metàstasis pulmonars o hepàtiques, així com en pacients que havien rebut un tractament previ amb un inhibidor. Segons els investigadors, “els resultats donen suport a la continuació del desenvolupament de camizestrant al càncer de mama amb receptors hormonals positius. Són dignes de menció i poden reactivar l'entusiasme pel desenvolupament de solucions orals al càncer de mama”.

Ara els investigadors estan donant seguiment a aquestes dades amb dos assaigs clínics: un que avalua l'eficàcia de camizestrant davant d'un inhibidor a la teràpia de primera línia i l'altre que examina el benefici de l’anticipació i la substitució del tractament amb camizestrant quan es detecten mutacions.