Jo em pensava que si l’abús és consentit, deixa de ser abús.

L’abús es pot interpretar de maneres diferents. A vegades, el fet de no dir que no, no vol dir que consenteixis.

Això de les relacions és cada dia més complicat...

Dins del matrimoni, els psicòlegs parlem d’abús sexual consentit quan algú no en té ganes però diu que sí. Un sí per obligació, o per no malmetre el matrimoni. Segurament els dos membres de la parella saben que no és sexe desitjat, però el duen a terme.

Ja no serveix la frase «avui tinc mal de cap»?

He, he, és una forma tradicional de resoldre el tema, encara existeix.

La parella que viu aquesta situació en la novel·la és de classe alta.

Així aconsegueixo que la sordidesa d’algunes escenes quedi una mica embolcallada.

Em refereixo que els abusos els relacionem amb les classes baixes. En realitat no és així?

Això és un prejudici. El maltractament no entén de classes socials. És més, el maltractament psicològic vol manipulació, i per tant, una persona intel·ligent.

El maltractament psicològic no requereix força física: es dóna també de dones cap a homes?

I tant, només ha de recordar el cas de Johnny Deep. He tingut a la consulta homes maltractats, i costa el doble demostrar-ho, a causa dels prejudicis. Una dona pot abusar d’un home, per què no.

Els seus personatges busquen la felicitat. Però, què és la felicitat?

Ser un mateix, viure amb la veritat. Saber on ets i ser coherent amb el teu projecte de vida.

El sexe ajuda?

Ajuda, perquè la sexualitat forma part de l’autoestima d’una persona. Però hi ha moltes altres coses.

Hi ha gaires matrimonis de cara a la galeria?

El fet de separar-se implica una valentia a molts nivells, per això molta gent ho evita. I llavors utilitzen estratègies compensadores per anar arribant a acords temporals. Així comencen a amagar-se grans conflictes. El problema és que acaben sortint igualment. Un fet secretejat, sempre s’acaba imposant. L’amagat busca sempre la manera de manifestar-se, ja que la veritat no es pot amagar.

No és contraproduent per a una parella dir sempre la veritat?

La vida no es pot mirar en termes de blanc o negre. La veritat, com tot, té el seu lloc i el seu moment. Hi ha veritats que no serveix de quasi res, dir-les. Aquestes, és millor callar-les. La veritat s’ha de fer servir amb equilibri, quan ajuda. Si no, no té sentit. Molts problemes de parella no tenen res a veure amb l’amor, que és el sentiment més pur i alliberador.

Llegint el seu llibre, m’adono que els homes no podem assegurar mai que aquest fill és nostre...

Aquestes coses s’intueixen. El protagonista de la meva novel·la es mou per la por, té por d’afrontar la realitat. M’agrada parlar de la por, perquè crec que és un dels sentiments que més manipula les persones. Per aquest motiu, perquè no gosen afrontar la veritat, cap dels meus personatges aconsegueix ser feliç.

Tant costa ser-ho?

No mirar la veritat a la cara, acaba passant factura.

S’enamoraria d’un capellà?

És clar. Per què no? M’enamoraria d’una persona.

Pensi que seria sempre «l’altra». El primer amor seria Déu.

(Riallada) Així, no. Una parella és una qüestió d’equilibri, molts problemes de dependència emocional vénen de no tenir això en compte. Un ha de donar en la mesura que també rep. Essent «l’altra», dubto que hi hagi equilibri.

Tinc entès que de tant en tant es tanca en un monestir. Què hi busca?

Per mi el silenci és el gran amic de l’escriptura. En el silenci hi ha la profunditat, la vida. I allà el trobo.

No li han vingut ganes de quedar-s’hi?

I tant, sóc molt creient. Les vides que es consagren a la fe, tenen un gran mèrit.