La Inspecció Tècnica de Vehicles és un requisit imprescindible per a tots aquells vehicles que tenen més de quatre anys d'antiguitat, i és la prova necessària que l'automòbil està en perfectes condicions per poder circular i no posar en perill la resta de conductors. Quan aproves la ITV, és obligatori posar al parabrisa el corresponent adhesiu que certifica aquesta situació; altrament, la multa pot ser de fins a 80 euros.

El Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, confirma que "en cas de vehicles que tinguin parabrises, el distintiu es col·locarà a l'angle superior dret del parabrisa per la seva cara interior". Aquesta és la forma correcta de col·locar l'adhesiu de la ITV, i no una altra. El problema? La majoria de nosaltres ens oblidem de col·locar aquest distintiu quan sortim de les instal·lacions, per la qual cosa si el vehicle és detingut per les autoritats pots ser sancionat. Recorda que aquesta multa la rep el titular del vehicle i no el conductor: si estàs conduint el cotxe del teu pare i és ell qui no ha posat l'adhesiu, serà el teu progenitor el que rebi la sanció corresponent.