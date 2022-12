Els Mossos han denunciat un conductor per un avançament imprudent que es va fer fa uns dies a dos ciclistes a les costes del Garraf (Barcelona). Les imatges s’han tornat virals i, com era d’esperar, han generat una gran indignació.

Són molts els missatges criticant l’actitud del conductor i demanant als Mossos que hi intervinguin, com han fet. La denúncia és per no respectar la distància lateral de seguretat d’1,5 metres quan avançava aquests ciclistes, una infracció que comporta una retirada de 6 punts del permís de conducció. També n’hi ha que han criticat els ciclistes per utilitzar aquesta via.

Per exemple, l’usuari @lopez_salero escriu: «A veure, a mi m’agrada la bicicleta i soc conductor d’automòbil. Jo en una carretera estreta sense voral no m’hi fico amb la bici. Després, els revolts del Garraf ja són horrorosos per si sols, molt tancats. Després, hi ha ciclistes que en comptes d’anar enganxats a la línia, van pel mig. I @SergiBS_: «Com a ciclista, a mi em fa por anar pel Garraf, no ho he fet mai; hi tinc el dret, però no vull arriscar-me que un cotxe em vulgui avançar i la cosa no surti bé. Tenim molts més quilòmetres de carreteres segures per disfrutar del ciclisme».