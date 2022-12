Dibuixar una V amb l’índex i el dit mitjà de la nostra mà s’ha convertit en un gest universal en diverses cultures que ve a significar «victòria». No obstant, al llarg de la història, aquest signe ha adoptat diversos significats. Es tracta possiblement del més famós gest que pugui realitzar-se amb la mà senyalitzant un triomf.

Quan alguna cosa és genuïna es fa universal

Vichy Catalan té més de 140 anys d’història i la marca adopta el gest de la V amb la mà per comunicar la seva universalitat. La identitat d’aquesta popular i reconeguda marca d’aigües minerals naturals, sucs de fruites i altres begudes saludables, manté un fort vincle amb la terra que la va veure néixer i, alhora, ha aconseguit convertir-se en un veritable referent per a persones de tot el món de diverses edats i cultures. La vida sana, la natura, l’esport i, en general, els moments d’alegria compartida amb els amics i els éssers estimats, són els valors amb què l’empresa enforteix cada dia el vincle amb els seus consumidors. Per transmetre’ls tots, connectar amb les noves generacions i guanyar notorietat de marca, l’empresa de begudes ha llançat la campanya ‘Amb V de Vichy Catalan’. La idea presenta els coneguts beneficis de l’aigua carbònica i el simbolitza amb la reconeguda icona en forma de ‘V’ (que representa Vichy Catalan). Aquest treball busca posar en valor l’autenticitat de la companyia d’aigua des de fa més de 140 anys.

Fugint dels missatges més convencionals de la categoria, es va treballar una estratègia en la qual l’actitud de disfrutar d’una vida saludable i el desig de sentir-se bé es convertissin en el principal ‘driver’ de la campanya. I, partint d’aquestes actituds, es va decidir utilitzar el reconegut gest de la V per explicar al món que Vichy Catalan és universal, saludable i divertit. L’espot i la campanya ‘Amb V de Vichy Catalan’ es crea a partir d’un ‘storytelling’ basat en la imaginació i la diversió. A partir d’una senzilla pregunta que una nena llança al seu pare («¿Per què beus Vichy Catalan?»), descobrim la història que amaga el conegut i recurrent gest de la V, amb un to pròxim, familiar i un toc d’ironia. Així que, ja saps quin gest has de fer la pròxima vegada que demanis un Vichy Catalan.