Tot i que no ho semblarà, perquè aquesta setmana serà de dies plàcids i, fins i tot, càlids, arriba l’estació que porta els mesos més freds de l’any. L’hemisferi nord entra aquest dimecres, 21 de desembre, al solstici d’hivern. Per ser més exactes, l’estació hivernal començarà a les 22.48 hores UTC (una hora menys a les Canàries), segons dades de l’Observatori Astronòmic Nacional (OAN).

Serà llavors la nit més llarga de l’any i el dia més curt i, oficialment i astronòmicament, quedarà inaugurat l’hivern, que es prolongarà fins al dilluns 20 de març del 2023, quan arribarà l’equinocci de primavera.

L’inici de l’hivern es pot donar en quatre dates diferents del calendari, entre el 20 i el 23 de desembre, però, al llarg del segle XXI, el solstici a Espanya sempre es produeix entre el 20 i 22 de desembre. El fet que es correspongui amb el dia més curt i la nit més llarga de l’any s’explica perquè, en aquest cas, l’hemisferi nord està molt allunyat del Sol quant a l’eix i hi ha un desequilibri d’hores entre el dia i la nit, de manera que hi ha més hores de foscor que de llum.

Últimes pluges d’estrelles de l’any

Però aquesta setmana no serà només la del debut de l’hivern oficial. Es produirà un interessant fenomen astronòmic, l’últim de l’any. És la pluja d’estrelles de les Úrsides, que es produirà entre el 21 i 22 de desembre, quan la Terra travessarà una regió de la seva òrbita que coincideix amb un núvol on es concentren les restes de pols, gel i roques de 8P/Tuttle/Tuttle, un cometa de 4,5 quilòmetres de llarg que tarda 13,6 anys a fer una volta al voltant del Sol. Aquesta petita pluja produeix entre 5 i 10 meteors per hora i es genera pels grans de pols que va deixar el cometa Tuttle.