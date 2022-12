El conseller de Salut, Manel Balcells, ha signat el preacord del conveni de la xarxa concertada del sistema sanitari públic (Siscat) amb les patronals i els sindicats CCOO, UGT i d'infermeria SATSE, però no amb Metges de Catalunya, que aquest mateix divendres ha registrat la convocatòria de vaga anunciada pel 25 i 26 de gener. La xarxa concertada inclou uns 70.000 treballadors, sobretot d'hospitals. El preacord implica un compromís de Salut de 460 milions d'euros suplementaris el 2023 per fer possible les millores del conveni. Entre aquestes, un increment salarial de fins al 3,5%, com els funcionaris; revertir les retallades del 2010; blindar i incrementar les retribucions per compliment d'objectius (DPO) i les de les guàrdies.

El preacord s'ha signat aquest divendres per les tres patronals -la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió), el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS) i l'Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)- i per 13 dels 15 delegats sindicals, representants de CCOO, UGT i SATSE.

En una roda de premsa a la seu de la conselleria, Balcells s'ha mostrat "molt satisfet" per aquesta signatura del conveni de la sanitat pública concertada, anomenada Siscat (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). El conseller l'ha qualificat d'"històric" i ha remarcat que va en la línia d'harmonitzar els convenis col·lectius a la sanitat pública de Catalunya.

El titular de Salut ha destacat que el preacord va acompanyat de 460 milions d'euros per fer possibles les millores laborals. Una de les principals és que l'increment retributiu dels funcionaris del 3,5% el 2022 i d'entre el 2,5% i el 3,5% el 2023 es trasllada als treballadors de la xarxa concertada. "Els treballadors públics del sistema han de tenir la mateixa consideració siguin funcionaris o personal contractat", ha remarcat.

El preacord també preveu revertir les retallades del 2010, així com millorar la direcció per objectius (DPO), que s'equiparen als de l'Institut Català de la Salut (ICS), en totes les categories. Balcells ha indicat que en el cas dels metges suposa un increment net de 5.000 euros l'any si es compleixen.

En infermeria, incorpora un canvi de categoria professional de tot el col·lectiu per reconèixer-les com a graduades. Balcells ha afirmat que suposa un increment de 2.400 euros per persona l'any, que s'incorpora al sou base i ha afirmat que és de "justícia històrica".

Els plus per festius i caps de setmana treballats, que afecta sobretot les infermeres, incrementa entre un 5% i un 25%, i les guàrdies dels metges s'incrementen un 25% l'hora. Balcells ha assenyalat que, pel que fa a la resta de categories, com administratius o tècnics auxiliars d'infermeria (TCAI), també hi ha altres millores, com un increment del 25% dels DPO.

Els sindicats veuen el preacord com un "punt d'inici" per a les millores laborals

Les patronals han agraït el suport del departament per arribar a aquest acord i han destacat que les millores els permetran "captar i retenir talent". Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT han coincidit a destacar que l'acord és important però que les millores no han d'acabar aquí, sinó que aquest és un "punt d'inici".

En la mateixa línia s'ha expressat la delegada de SATSE Anabel Torres, que veu el preacord com l'inici de l'equiparació de les infermeres amb altres titulacions de grau universitari, però ha afirmat que encara queda camí, com el reconeixement de les especialitats.

Preguntat per la vaga de Metges de Catalunya (MC), Balcells ha respost que el sindicat és "lliure de fer les accions que cregui oportunes", però confia que els treballadors del sistema, quan llegeixin la lletra petita del preacord, "valorin el que significa". A la vaga de metges del 25 i 26 de gener, també s'hi ha sumat la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, que agrupa vuit organitzacions minoritàries que agrupen tots els col·lectius sanitaris.

El sistema sanitari català es va crear el 1990 amb la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) i actualment el formen uns 140.000 treballadors. Uns 50.000 (48.628 jornades equivalents, segons les darreres dades facilitades) treballen per a l'ICS, la gran empresa pública, i uns 70.000 (58.262 jornades) a diverses entitats proveïdores, que s'agrupen a la xarxa concertada i que ara signen aquest conveni. L'Hospital Clínic, del Mar, de Sant Pau i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) tenen conveni propi.

MC demana “canvis profunds”

Pel que fa a Metges de Catalunya, també s’ha pronunciat després de l’anunci del conseller, recordant que, a més de reclamar “una millora substancial” de les condicions laborals i retributives, la vaga ha de servir per “reivindicar canvis profunds en les condicions assistencials” per poder “reduir la sobrecàrrega de treball del personal mèdic”. Unes mesures que, sosté, “no es poden fixar en l’àmbit de les relacions laborals”.

Tot i això, el sindicat es mostra obert a seguir negociant “amb el màxim compromís i honestedat” per posar fi “tan aviat com sigui possible” a la crisi sanitària i al malestar dels facultatius. Pel que fa al preacord, en critica alguns dels punts, com per exemple, el preu de les guàrdies, “que no assoleix el mínim fixat pel Tribunal Suprem”.

El sindicat també posa en dubte l’increment retributiu del personal facultatiu, vinculat a la consecució d’objectius i, finalment, subratlla que el document “no reverteix les retallades del 2010” ja que “es redueix la minoració salarial, però no s’elimina”.