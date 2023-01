La convivència a les ciutats entre els usuaris de diferents mitjans de transport mai ha sigut fàcil. Ara, el ‘boom’ de la bicicleta i dels patinets elèctrics no ha fet més que incrementar la tensió a l’asfalt.

I un dels motius de més conflictes són els passos de vianants. La pràctica estesa de nombrosos ciclistes de creuar per aquests passos sense baixar de la bici no para de desencadenar les ires de vianants i automobilistes, que reclamen que s’executin les sancions que preveu la normativa per a aquesta infracció.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha tornat a recordar aquests dies a través de les xarxes socials que les bicis «no tenen prioritat als passos de vianants. Per creuar per un pas de vianants –recorda la DGT–, és obligatori baixar de la bici i creuar-lo caminant». La sanció per no fer-ho és (i és així des de fa anys) de 200 euros.

RECUERDA que las #bicis no tienen prioridad en los pasos de #peatones.



Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando.



Cruzar un paso de peatones sin bajar de la bici: sanción 200€



Altres recomanacions

Trànsit sembla conscient que la popularització de la bici obre el meló d’un nou ventall de riscos i infraccions a la ruta. Per evitar-ho, la DGT sol recordar aquest catàleg d’obligacions dels ciclistes.