Lluitar per una societat sostenible és, cada vegada més, una missió que implica de ple als ciutadans. Tot i que viure en un planeta respectuós amb el medi ambient és encara un repte, la comunitat de persones compromeses amb els bons hàbits diaris creix progressivament. A la província de Girona, concretament als municipis de Castelló d’Empúries, Figueres i Ripoll i a la comarca de Pla de L’Estany, és vigent un mètode de recompenses socials i ambientals per tal d’estimular el reciclatge d’ampolles de plàstic i llaunes de begudes.

A través del Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) desenvolupat per Ecoembes i anomenat RECICLOS, ja són més de 5.200 les persones dels municipis de Girona que han reciclat amb el SDR en algun dels 613 contenidors grocs que hi ha repartits pels municipis. Com a conseqüència de les accions, s’han generat un total de 260.000 punts (un punt per envàs reciclat) i els participants ja poden rebre les recompenses disponibles en cada moment.

Una de les característiques d’aquest sistema és el divers ventall de compensacions que hi ha. Aquesta va des de la participació en sortejos de patinets i bicicletes per promoure la mobilitat sostenible fins a la donació de punts per a col·laborar amb causes solidàries.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ripoll, en Joaquim Colomer, ha fet balanç de les accions de reciclatge afirmant que “aquest és un sistema innovador i molt útil que ja ha aconseguit que 491 persones del municipi estiguin registrades”.

“Es tracta de la cinquena recompensa col.lectiva que estem aconseguint amb la generació de punts per reciclar. Fins ara aquest sistema de devolució i recompensa ens ha permès per fer realitat un aparcament de bicicletes i una casa d’insectes amb un jardí de papellones, entre d’altres”, ha afegit Colomer.

El SDR funciona per mitjà de l’aplicació mòbil gratuïta RECICLOS. Cada vegada que una persona ha de llençar una ampolla de plàstic o una llauna de beguda primer ha d’escanejar el codi de barres dels productes, després introduir-los al contenidor groc i finalment escanejar el codi QR que hi ha enganxat al contenidor. En aquell moment, rep uns punts que s’anomenen RECICLOS i que es poden bescanviar per les diferents recompenses disponibles en cada moment a l’aplicació.

Recompenses per millorar el món

A més de poder participar en sortejos, RECICLOS proposa utilitzar els punts acumulats per invertir-los en projectes de caràcter social i ambiental amb l’objectiu d’ajudar a diverses causes solidàries.

A nivell nacional, actualment els punts que es donin per a una causa solidària aniran per a recolzar i impulsar Oceánidas, per ajudar a conservar el fons marí. D’altra banda, RECICLOS també ha apostat per causes regionals, l’última ha estat la Fundació Estany pels veïns de Pla de L’Estany i actualment és la darrera setmana per aportar punts per dur a terme un aparcament de bicicletes a Ripoll.

“Nosaltres estem molt contents amb el resultat, dintre de poc tindrem un segon aparcament per a biciletes al municipi i, a més, notem com els ciutadans estan compromesos i valoren molt les recompenses que l’aplicació ofereix, és una manera efectiva per animar a les persones a reciclar”, ha conclòs el regidor.

Des del 2019, el SDR d’Ecoembes ha fet que els ciutadans hagin col.laborat amb més de 370 causes a nivell nacional com, per exemple, l’emergència sanitària de la covid-19 o els afectats pel volcà de La Palma, les víctimes de la guerra d’Ucraïna i la donació de joguines a nens hospitalitzats, més recentment.

Un sistema que arriba per quedar-se

El Sistema de Devolució i Recompensa d’Ecoembes és una tecnologia 100% espanyola creada per TheCircularLab, el centre d’innovació oberta de l’entitat. Es tracta del primer sistema de reciclatge a l’estat basat en la tecnologia mòbil, el Big Data, l’intel·ligència artificial, el blockchain i l’incentiu.

Aquest mètode és a municipis de les 17 comunitats autònomes del país. A més, compta amb més de 250 màquines en centres comercials, hospitals o estacions de transport que també recompensen per dipositar les ampolles de plàstic i llaunes de begudes al contenidor groc.